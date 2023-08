Martes 29 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Amanecemos con una gran tragedia como consecuencia de un voraz incendio que consumió decenas de viviendas subnormales ubicadas entre los barrios Santander y Villa Juliana al sur de Armenia cerca de la terminal de transportes

A esta hora unidades de bomberos de Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro, siguen en el sitio de la emergencia, la cruz roja, la defensa civil y la oficina de gestión de riesgo de Armenia atienden a las decenas de familias damnificadas que quedaron con lo que tenían puesto

Mauricio Román presidente de la junta de acción comunal del barrio Santander manifestó que la zona de invasión donde se presenta la emergencia se conocía como viento libre donde no quedo una sola de las viviendas que estaban construidas en madera y guadua.

Hasta el momento los organismos de socorro no han entregado consolidado del número de personas damnificadas, preliminarmente no hay reporte de víctimas mortales, espere en minutos ampliación de esta información.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

250 casos de dengue se han registrado en el Quindío en lo corrido del año, autoridades alertan por condiciones climáticas que aumentan el riesgo

Frente a la alerta del brote del dengue en zonas como el Valle del Cauca y Tolima emitida por el gobierno nacional, la epidemióloga de la secretaría de Salud del departamento, Ana Cecilia López indicó que los cambios de clima son un factor importante para la proliferación del mosquito transmisor.

Explicó que más del 50% de los casos en el Quindío se concentra en Armenia por ser la ciudad capital y por lo que evidencian un aumento respecto a años anteriores.

Además, dijo que a corte del mes de agosto en promedio contabilizan 250 casos que quedan como probables y confirmados por laboratorio los cuales están en seguimiento para lograr llegar a un control.

Fue clara que el proceso de control depende de la institucionalidad en cuanto a que las IPS tomen muestras, pero también que la comunidad este apoyando con lavado de tanques con cepillos y evitar reservorios de agua.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia denuncian que el propietario de una empresa de domicilio y mensajería estaría engañando a clientes para hurtarse altas sumas de dinero

Se trata de la empresa Wof enfocada en los domicilios y cuyo propietario se llama Jhonatan Grisales donde a través de redes sociales se ha dado a conocer que presuntamente estaría estafando a varios empresarios que adquieren sus servicios.

De acuerdo con una de las afectadas Viviana Trejos, el hombre se gana la confianza de los clientes con los encargos respectivos y posteriormente comete la acción delictiva. Explicó que el contacto con él fue porque es empresaria del área de tecnología por lo que debe entregar diferentes elementos siendo ese servicio clave para cumplir con su trabajo.

Relató que una vez le encomendó una diligencia personal para el pago de su especialización por más de dos millones de pesos y esta es la hora que no responde por su dinero.

Alertó que es una situación recurrente ya que una vez dio a conocer su caso por redes sociales cerca de ocho personas la contactaron para evidenciar también la afectación por parte de la empresa. Evidenció que el hombre ya cuenta con cuatro denuncias en inspecciones de Policía de la ciudad y no hay acción concreta por parte de las autoridades.

Al respecto consultamos al coronel de la Policía del departamento, Pedro Saavedra, quien manifestó que avanzan en el proceso de verificación con las inspecciones donde han sido interpuestas las denuncias para incrementar las acciones investigativas que permitan dar con la captura de la persona.

También envío un llamado a los ciudadanos para informar oportunamente a través de la línea 123 o con los cuadrantes de cada comuna con el fin de intervenir de manera oportuna.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, Un homicidio en Montenegro y dos personas lesionadas en hechos aislados en Circasia y Armenia son hechos violentos de las últimas horas en el Quindío

la policía investiga móviles y autores del homicidio que se presentó en el municipio de Montenegro donde fue asesinado Víctor Alfonso Montoya que según la policía tenía antecedentes por varios delitos, por lo que no descartan que el crimen esté relacionado con el tráfico de estupefacientes

de otro lado la policía capturo a un hombre que, aunque tiene brazalete del Inpec y medida de aseguramiento domiciliaria seguía delinquiendo en el departamento del Quindío

La Policía del Quindío en desarrollo de plan de 360 capturo a 6 personas en el sector del barrio Miraflores en Armenia entre ellas dos mujeres sindicadas del tráfico de estupefacientes

En lo que va corrido del año en el Quindío 125 menores de edad han sido aprehendidos en el departamento por diferentes delitos en especial por el tráfico de estupefacientes

El comandante de la Policía, coronel Pedro Saavedra manifestó que los jóvenes son usados o instrumentalizados por las bandas delincuenciales para cometer delitos entre ellos el tráfico de estupefacientes, hurto y homicidio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la iglesia católica en el Quindío llaman a la cordura de candidatos a elecciones regionales

Ya empieza a consolidarse la carrera política para los aspirantes a alcaldías y gobernación departamental es por esto que Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia extendió un llamado a enfocarse en las propuestas más allá de mancillarse unos a otros.

Reconoció su dolor porque ya está evidenciando la situación en la contienda electoral actual cuando lo realmente importante es que expongan a la comunidad sus planes de gobierno enfocados en las necesidades del pueblo.

Dijo que ya varios medios de comunicación están liderando debates políticos por lo que consideran innecesario hacer uno más por lo que evalúa sumarse a alguno para nutrir el proceso.

El Quindío según el Dane tiene la tasa más alta de envejecimiento de Colombia del 19% lo que obliga a que las políticas públicas de adulto mayor logren el impacto necesario en una población que requiere atención en oportuna en salud, educación, recreación, pensión, vida activa, protección y atención.

Según el último censo del Dane del 2018, en Colombia hay 22.000 personas mayores de 100 años de edad, y el Quindío es uno de los departamentos donde viven más años las personas que sobrepasan el centenario

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Docentes y estudiantes del programa de Gerontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío hablando del trabajo que desde la academia realizan por la población adulta mayor en el departamento.

Cabe recordar que agosto es el mes del adulto mayor y el alma máter es la unidad universidad del Quindío que tiene este programa en formación integral hacia este grupo población

Las gerontólogas y docentes Isabel Cristina Patiño y Lina María Sánchez y Yessmy Alexandra Montoya estudiante VIII semestre de Gerontología que hablaron del trabajo académico, social y de impacto en la ciudad que realizan desde este programa presencial.

Las docentes manifestaron que, si bien todos los programas y políticas están enfocados en la población vulnerable adulta mayor que incluso no tiene pensión y viven en situaciones complejas, también hay una necesidad para los adultos mayores que por motivo de pensión llegan a Armenia y al Quindío de otros departamentos y del mundo pero que no tienen los espacios necesarios, a pesar de tener la capacidad económica no encuentran espacios, programas en esta población.

Las profesionales en gerontología manifestaron su preocupación por el aumento del abandono de los adultos en la ciudad de Armenia que evidencia el deterioro en muchos casos familiar y la falta de preparación para afrontar el envejecimiento.

Por eso insistieron en la importancia del envejecimiento saludable que consiste en preparar a los ciudadanos desde tempranas edades para tener una vejez digna, y saludable.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

10 meses cumple contrato para intervención de la vía Río Verde- Pijao, líderes comunales evidencian retrasos y secretaría de Infraestructura del Quindío reconoce la complejidad

El líder de Asocomunal Pijao, Dario Marín indicó que esta semana se cumplen 10 meses del inicio de obras y el avance no es nada significativo. Reconoció que la intervención no llega a un 35% de ejecución lo que genera bastante preocupación porque es fundamental esa rehabilitación para mejorar la movilidad en la zona.

Advirtió que es evidente que el contratista no cumplió porque la entrega debería ser para el 31 de agosto lo cual no será posible y el supervisor que es el gobierno departamental no ha tomado las acciones correspondientes.

También destacó que es una obra que esperan desde hace mucho tiempo y los entes de control son ajenos a la problemática.

el secretario de Infraestructura del departamento, Héctor David Guzmán, manifestó que están esperando que la interventoría radique ante la gobernación la solicitud de prórroga por 30 días más para determinar las acciones a establecer en el proyecto.

Recordó que las dificultades se han presentado en cuanto a los puntos críticos porque tenían 14 identificados y resultaron 20 adicionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Conductores en Armenia reconocen las dificultades económicas a raíz del incremento en el precio de la gasolina

La manifestación denominada como “Gasolinazo” fue realizada en el coliseo del Café de la ciudad con baja participación.

Uno de los conductores de vehículo particular que asistió a la jornada es Gildardo Parra quien sostuvo que es apremiante la situación por las condiciones económicas por lo que no aguantan un aumento más.

Afirmó que el incremento exige un costo de vida más alto lo que impactará en el menor tiempo la economía del país perjudicando la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Advirtió que la preocupación está en que al inicio de un nuevo mes siempre se está generando esa alza.

Con una inversión de $1.834 millones en obra, y $193 millones en interventoría, las obras para el traslado de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia a la Plaza Minorista avanzan. Actualmente, los trabajos se centran en el recorrido, mantenimiento y limpieza de la cubierta; además, realiza la demolición de los muros y mesones, y el desmonte de los cerramientos metálicos de los locales comerciales ubicados en el área de la cafetería.

En los próximos días, se iniciará la demolición de pisos para continuar con las intervenciones en la zona donde estarán ubicadas las oficinas de Setta. Con una duración de cuatro meses de intervención, además de mejorar la infraestructura de la Plaza, se adecuarán 80 puestos de trabajo del área administrativa de Setta, así como 50 más para la atención a público.

La Secretaría de Planeación Municipal de Calarcá reiteró el llamado a la ciudadanía para no caer en el engaño de falsas constructoras que anuncian urbanizaciones o ventas de lotes en zonas rurales, como aconteció en el corregimiento de Barcelona. Camila Sabogal, funcionaria de la Secretaría de Planeación explicó que “Aparecieron en Barcelona unas promesas falsas de compraventa de vivienda en zonas de suelos rurales, los cuales por términos de servicios ecosistémicos y otras consideraciones ambientales tienen una destinación única para esto o para la agricultura, que por Ley está prohibido construir vivienda o parcelar estos suelos”

Ante el gran volumen de inscripciones llegadas para Quindío, Café y Sabor y con el ánimo de seguir recibiendo propuestas de restaurantes, tiendas de café, cafeterías, cocineros y portadores de sabores regionales, el certamen extendió sus inscripciones hasta el 31 de agosto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Escuela Superior de Administración Pública -ESAP abrió ayer lunes 28 de agosto, las inscripciones del proceso de selección para proveer 129 empleos de gerencia pública en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Este proceso ofrece una oportunidad para ciudadanos que buscan contribuir al desarrollo del SENA en sus regiones. Un total de 22 cargos de Directores Regionales y 107 de Subdirectores de Centro están disponibles

El premio Comfenalco Quindío a la mujer cumple 30 años, desde ya están abiertas las inscripciones para postular a las líderes femeninas del departamento que se destacan en su labor social, este año además reconocerán mujeres en diferentes campos y con integración de varias universidades ofrecerán un diplomado en gestión social.

En deportes, El 27 de octubre empezará el recorrido de la llama de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023, en el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca, el recorrido incluye los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda, buscando impactar el mayor número de municipios de dichas regiones.

Lunes 28 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío