Lucas González aclaró los rumores de la posible salida de Iago Falque del América de Cali

Continúa la novela Iago Falque con el América de Cali. El atacante español se encuentra en su país junto a su familia, luego del atentado, al parecer un intento de robo, que sufrió el conductor de su vehículo el pasado 18 de agosto a la salida de la sede de Cascajal.

En las últimas horas, versiones de prensa en la capital vallecaucana informaron que el jugador habría tomado la decisión de no continuar en la institución a raíz de los problemas de seguridad y por pedido expreso de sus familiares. Y es que, vale recordar, desde el club le habían dado la completa libertad de elegir si deseaba seguir o no.

El periodista Max Martinez aseguró a través de sus redes sociales haber hablado con Falque y este mismo le habría dicho que efectivamente no iba más en el equipo escarlata: “Acabo de conversar con el volante español Iago Falque, y me confirmó que no seguirá en América de Cali”.

Lucas González aclaró todo

En medio de toda esta ola de rumores, el entrenador Lucas González habló en rueda de prensa sobre su dirigido, a quien no ha podido tener dentro del campo por estar recuperándose de una complicada lesión (fractura de tibia) en el mes de mayo.

Por un lado, el estratega reconoció que desde la directiva de la institución no le han informado nada respecto a la posible baja del español, aunque sentenció que es una situación complicada al tratarse de un jugador europeo cuyo estilo de vida es completamente ajeno a lo que vive el país en materia de seguridad.

“La salida de Iago Falque confirmada no la tengo. Es una situación compleja lógicamente. Iago es un jugador extranjero europeo, ha crecido en condiciones diferentes y enfrentarse a una situación de estas, que es algo que ninguna persona tendría que pasar, en el caso de él es particular porque no ha crecido viviendo este entorno. Más allá de eso, la Policía deberá hacer sus investigaciones y nosotros como cuerpo técnico tendremos en su momento una comunicación oficial. Hasta donde tengo información yo, todavía no está definido el tema”, sentenció.

Hablando de una hipotética salida del español de 33 años, González aseguró que exisitiría la posibilidad de encontrar un reemplazo en la ventana de fichajes de septiembre, pero aclaró que al tratarse de únicamente jugadores libres tendría que revisar muy bien que sea un jugador que pueda dar una mano.

“Nos gustaría poder aprovechar si fuese posible, pero solo hay una ventana (de transferencias) del 4 al 9 de septiembre. No es solo fichar, debe ser un jugador libre que esté en nivel de ayudar al equipo ya. Y si está libre, es difícil que esté en un nivel óptimo porque debe llevar por lo menos un par de meses sin competir. Si es el caso, lo valoraremos, pero no traeremos a alguien simplemente por tenerlo ahí”, concluyó.

Iago Falque jugó por última vez con América el pasado 5 de mayo, cuando se disputaba el clásico ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.