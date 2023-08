Alfredo Arias reveló el castigo que le aplica a sus jugadores en caso de fingir una lesión

Finalizada la octava fecha de la liga colombiana, Independiente Medellín se afianza an la primera posición con 15 puntos al acumular cuatro victorias, tres empates y únicamente una derrota. Alfredo Arias habló con El Vbar Caracol sobre su rápida adaptación al equipo y la percepción de los hinchas ante los resultados que ha demostrado el Poderoso en lo que va de la temporada.

La derrota a manos de Santa Fe en la terera jornada y los dos últimos empates ante Águilas Doradas y Boyacá Chicó son errores que el entrenador uruguayo deberá evitar para llevar al equipo a las instancias finales. “En esta etapa de campeonato eso todavía es perdonable o no nos pasa factura, pero en otras etapas eso podría ser fatal”, señaló al evidenciar que aun hay aspectos que se deben mejorar.

Ante las críticas hacia los árbitros, compartió que le tiene prohibido a sus jugadores simular. “No quiero que me premien, pero si quiero que castiguen al que se tarda o al que simula, o si un arquero tarda en sacar la pelota”, concluyó ante el deseo que varios técnicos han manifestado de “querer jugar más”.

Estas fueron las declaraciones de Alfredo Arias:

Progreso del DIM

¿Está cerca del nivel que espera? “Yo creo que estamos en buen camino, creo que los últimos tres, cuatro partidos, aún los últimos dos que no pudimos ahora ganar, el equipo ha encontrado una forma, más allá de que hemos hecho en todos los partidos cambios para poder mantener la competitividad y no sufrir lesiones y tener un plantel más amplio que once, trece o catorce. Yo creo que sí que hemos ganado en muchos aspectos y ahora tendremos que corregir para no dejar ir cuatro puntos como se nos fueron los últimos dos, para hacer un ‘plus’ para que nosotros podamos entonces sí ir por lo que tenemos que ir”.

¿Por qué le ha tomado tan poco tiempo dar resultados? “Seguramente porque tengo más suerte y agarro planteles que están más dispuestos a hacerlo. Siempre digo lo mismo, nosotros los técnicos dependemos de nuestros jugadores y el fútbol y el juego es de ellos. Es verdad que nosotros acá en los tres equipos que hemos dirigido, y en Peñarol también, inmediatamente que llegamos, ganamos el primer campeonato. Hemos podido hacer esa huella rápidamente, pero creo que es porque hemos tenido suerte con los jugadores que tenemos. Igual creo que el campeonato colombiano, que es diferente a todos los que uno pueda imaginar, es muy largo y ni haciéndolo bien al principio, ni haciéndolo mal, es definitorio. Hay que mantener un nivel de competencia y llegar bien a esos últimos desafíos que plantea el campeonato, que primero es clasificar entre los ocho y después ahí empezar a jugar final a final”.

Evolución del futbol colombiano: “La esencia del fútbol en cada país no cambia, hay una ideosincrasia propia y naturaleza de los equipos y de la historia de cada país. El fútbol uruguayo, por más que yo encontré que está en una franca evolución, mantiene una esencia. Y el fútbol colombiano mantiene una esencia propia también, hay buenos jugadores, hay buena materia prima. Algunos errores se repiten, pero sí encontré que, como el conocimiento está ahora abierto a todo el mundo, no necesitas de haber jugado al fútbol, aunque te da un poquito de ventaja el conocer los vestuarios, pero el conocimiento está tan abierto hoy día y está tan globalizado, cambia y evoluciona todos los días que hay muchos jóvenes que yo veo en el campeonato colombiano, muchos cuerpos técnicos jóvenes. No hablo de que sean mejores o peores, digo que le suman un desafío nuevo porque hay nuevos conocimientos. En los campeonatos anteriores que había enfrentado había algunas escuelas ya más definidas de lo que uno se podría esperar, que era muy difícil, sí, pero que uno sabía qué podía esperar. Ahora hay cuerpos técnicos jóvenes que están haciendo sus primeras y lo están haciendo muy bien, entonces plantean desafíos nuevos”.

La realidad del club

Ambiente positivo: “En las dos ciudades que he estado antes, viviendo con mi familia, nos han tratado bien y no quiero olvidarme de agradecer cada vez que puedo hacerlo. A mi padre que gracias a Dios lo tengo en estos días bien, fue una de las enseñanzas que siempre me dijo, ‘hay que ser agradecido’. En las dos ciudades en las que hemos estado, tanto en Cali como en Bogotá nos trataron muy bien, la gente del Deportivo Cali y la de Santa Fe. Yo desde que vine la primera vez a Colombia a competir como técnico que fue con Emelec, nos tocó venir a entrena al DIM de Zubeldía por Copa Libertadores, y el otro día, mi compañero de hace 13 años que es el profe Nacho Berlín me hacía acordar, dice, ‘me acurdo cuando llegamos y te llamó la atención el trayecto desde el aeropuerto a la ciudad, todavía no estaba el túnel’. Y yo le dije, ‘tenemos que venir a vivir a esta ciudad porque es muy linda, sin saber que algunos años después podía darse. Estamos en una ciudad muy agradable, muy linda desde todo punto de vista, el clima y todo lo que es la ciudad, pero muy competitiva futbolísticamente”.

Relación con los hinchas: “Le he dicho desde el primer día a mis jugadores, no son ellos los que tienen que convencernos, nosotros vamos a tener que convencerlos a ellos de que merecemos que nos acompañen, merecemos que crean en nosotros. El hincha, es el hincha, es el que paga y no solo el que paga, sino el que, más allá de los resultados sigue y compra una camiseta y se la pone a su hijo y les transmite a sus nietos lo que era un jugador en aquellos tiempos o es padrino de un niño y va y le regala su primer escudo y su primera pelota y a esos son a los que nosotros tenemos que convencer para que el Medellín vuelva a llenar el estadio. Estamos en ese camino, la gente creo que nos ha tenido paciencia en los primeros partidos que no pudimos ganar con San Lorenzo y el equipo está en estos últimos partidos demostrando que tenemos una idea, un deseo y una actitud que ojalá podamos mantener y que no se nos escapen los partidos que se nos acaban de escapar y de eso tenemos que sacar aprendizaje. En esta etapa de campeonato eso todavía es perdonable o no nos pasa factura, pero en otras etapas eso podría ser fatal, perder dos puntos como perdimos con Águilas y perder ayer de no ganar ese partido habiendo hecho todo para ganar, son cosas que no podemos volver a repetirlo. Tenemos que mejorar para poder lograr esos puntos”.

Polémica por el arbitraje

Percepción del trabajo arbitral: “Uno en el partido tiende a juzgar y a pensar que el árbitro se equivoca y claro que se equivoca el árbitro, pero también nosotros. Es una profesión difícil la verdad, no tienen hinchas, porque aun haciéndolo bien alguien se va a sentir perjudicado, yo no creo que vaya ni la familia a verlo porque no deben estar muy felices de saber que cuando ya entran los chiflan. Es una profesión ‘jodida’ y todavía siempre hay alguien que vamos a estar en desacuerdo porque nos sentimos perjudicados. Yo creo que en todo el mundo ha ido tendiendo a mejorar con la ayuda del VAR. En algún momento hubo una confusión muy grande con el VAR, pero yo creo que las grandes ligas, por ejemplo, la Premier, ha marcado ya un camino en el sentido y marcado reglas que seguramente acá van a ir llegando, como todo. Ojo, tienen 1492 años más que nosotros, más años de errores, de guerras, de cosas que en algo les tiene que servir a ellos. A nosotros nos llega un poquito más tarde todo, pero yo creo que va a llegar eso de que el VAR sea realmente una ayuda y que se empiece a interpretar”.

Espera entender mejor las normas: “Ayer decía algo en la conferencia de prensa, estoy deseando poder encontrarme y esta semana voy a pedir, si pueden ir otra vez a visitarnos, ya fueron una vez árbitros para darnos cursos, para hacerles la pregunta. Si ayer el VAR nos anula un gol lo hace seguramente bajo las reglas y la letra de la ley. Creo que en las otras ligas han empezado a analizar también el espíritu de la letra, porque en las leyes hay una letra y un espíritu y yo creo que en eso es en lo que tendríamos que mejorar en Sudamérica y no hablo solo de Colombia. Estamos en ese camino, por ejemplo, yo veo que se está dejando jugar más y es bueno eso, no se está pitando todo y la simulación que hacemos los jugadores a la primera falta, eso le va a dar continuidad al juego. Pero después nos falta la otra continuidad, la de saber que, si un equipo va ganando o está de visitante, va a tener en su espíritu el perder más tiempo que el que quiere empatar y eso también lo tiene que manejar el árbitro y el VAR”.

Busca un juego más fluido: “Yo noto que varios técnicos nos estamos quejando un poquito de eso, que queremos jugar más. Mis jugadores saben y lo he dicho en todos lados hace mucho tiempo, que no pueden simular, yo tengo una orden y pueden preguntarles a los jugadores que he dirigido, jugador que se queda en el piso y entra el doctor, es cambio. Y no noto que premien a mi equipo o a mis jugadores por eso. No quiero que me premien, pero si quiero que castiguen al que se tarda o al que simula, o si un arquero tarda en sacar la pelota. Yo creo que en el espíritu del juego es que debemos mejorar la interpretación para dar los fallos los árbitros, pero reconozco que es muy difícil ser árbitro. La verdad yo no creo que podría hacerlo y creo que me equivocaría más de lo que se equivocan ellos”.