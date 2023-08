¡Indignante! Una mujer se come un perro en las calles de Bogotá

Recientemente, se hizo viral un clip grabado por un celular que ha generado toda clase de comentarios negativos y de rechazo. La protagonista del corto video fue una mujer, que mientras era grabada, se defendía de los señalamientos que le hacían las personas.

La mujer, de acuerdo al video, era una habitante de calle que le indicaba a quienes estaban a su al rededor que no tenía miedo de que llamaran a la Policía. De igual forma, les respondía de forma grosera.

“¿Cuántas veces me la han hecho? ¿Qué pasa viejo? Mate a esos pirobos. El diablo me mandó a este perro de regalo. ¿Estos pirobos me van a traicionar otra vez? Diablo, ¿qué pasa? Yo me voy. Pero a la próxima lo cojo y lo pringo. ¡Hágale! ¿Cuántas veces me han caído?”, decía la habitante de calle en el video de apenas 30 segundos.

Asimismo, en el clip se logra apreciar que mientras la mujer hablaba se encontraba sentada. Pero lo inusual y lo que llamó la atención de los ciudadanos de la capital es que tenía en sus piernas recostado el cuerpo de un animal.

Los señalamientos de los vecinos de la capital han indicado que, al parecer, ella consumía pedazos del animal.

Además, pese a los reclamos y cuestionamientos de los ciudadanos, la mujer decidió no parar. De hecho, en el video compartido por un medio de comunicación nacional se evidencia que la habitante de calle mete sus manos en el cuerpo del animal.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 28 de agosto en el sur de Bogotá. Una vez que se reveló la evidencia del comportamiento de la mujer y se hizo la denuncia, las autoridades están tras su pista. Sin embargo, por ahora se desconoce el paradero de la habitante de calle.

En la investigación desarrollada por las autoridades, se conoció que están analizando el video para poder identificar a la mujer y encontrarla rápidamente.

Por otro lado, aunque se desconoce cómo murió el animal y cómo terminó en las piernas de la mujer, se ha detallado que, al parecer, alguien se lo habría entregado en un costal.

La Policía Metropolitana de Bogotá aclaró que también desean tener el testimonio de la persona que grabó el video. De igual forma, hicieron un llamado a la ciudadanía para que se comuniquen con el 123 en caso de tener información de la habitante de calle o conocer su paradero.

Finalmente, recordemos que la ley protege a los animales. En la Ley 1774 del 6 de enero de 2016 se indica: “Los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos”