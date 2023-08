Horacio José Serpa: “A mí me mamó la corrupción”

El pasado 29 de agosto, en medio de la presentación del programa popular del Sena en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió a algunos de los puntos que propone la reforma laboral, la cual fue radicada nuevamente en el Congreso.

“Que no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día tiene que seguir siendo hasta las 10:00 p.m. y no hasta las 6:00 p.m. como creemos, porque entonces si se hace eso echan a los trabajadores y se crece el desempleo… ¡mamola! ¿Quién dijo eso?”, afirmó el mandatario en respuesta a los opositores del proyecto.

Contexto

Sin embargo, la expresión “mamola” llamó particularmente la atención porque se ha utilizado en otros periodos de la historia. Por ejemplo, en la década de los 90, en medio de un debate en el Congreso cuando era presidente Ernesto Samper.

“¿Que renuncie el doctor Ernesto Samper Pizano? ¡Mamola!, como decía Jorge Eliecer Gaitán” dijo en su momento Horacio Serpa, padre del actual aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga. Sobre el particular y su incursión en la política habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

“Lo único que yo le digo al presidente Petro es que ni creyéndose Serpa se van a recuperar esos empleos con la reforma que quieren sacar adelante”, afirmó Horacio José Serpa sobre el proyecto del actual gobierno.

Por otra parte, recordó con cariño que la expresión “mamola” se utilizaba mucho en la familia, especialmente con sus sobrinos mayores, cuando ellos necesitaban pedir algún permiso y que su uso es muy natural y a la gente le encanta.

Alcaldía de Bucaramanga

Sobre el particular, Serpa comentó que está cansando de la corrupción y siente que la nueva administración debe ser transparente, abierta y que se adelantar procesos productivos que ayuden al desarrollo de la ciudad.

