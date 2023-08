“Mamola”: comienza la defensa del presidente Gustavo Petro a su Reforma Laboral

Colombia

Durante la presentación del programa popular del Sena, al sur de Bogotá, el presidente Gustavo Petro habló sobre algunos de los puntos que propone su Reforma Laboral, que la semana pasada se radicó nuevamente en el Congreso.

“Que no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no hasta las 6 como creemos, porque entonces si se hace eso echan a los trabajadores y se crece el desempleo… ¡mamola! ¿Quién dijo eso?”, afirmó el mandatario en respuesta a los opositores del proyecto.

De hecho, Petro consideró que esta es una ‘teoría estrambótica’: “Eso no existe en el pensamiento económico. Entonces un comerciante, que puede vender hasta las 12 de la noche, porque tiene que contratar otra persona entre las 6 y las 12, en una media jornada quizás o rotar los trabajadores, ¿se va a molestar y va a cerrar su negocio?”.

Para el presidente va a pasar todo lo contrario: “lo que va haber es dos trabajadores, no uno. Lo que están haciendo es coger a la joven, a veces la señora, a trabajar hasta las 12 de la noche, como si no se cansara, sobre explotándola. Lo que nosotros estamos proponiendo es crecer las fuentes de trabajo”.

Su política de trabajo, indicó el mismo presidente, será “la economía popular empoderada”. Por eso también anunció que el Banco Agrario se convertirá en el ‘Banco Agrario y Popular’, para extender el enfoque de los beneficiarios a toda la clase popular.

“Para ello hemos determinado que fondos, que son del presupuesto y se guardan en la banca por ahí, o en el Banco de la República, se pongan en el Banco Agrario, para que haya un mecanismo mucho más grande de préstamos a tazas de interés, subsidiadas para la economía popular, no solamente rural”, añadió.

Y consideró también que este banco tendría la misión de “volverse el banco más grande de Colombia. Y la capacidad de entregar créditos debería ser mayor que la del Grupo AVAL, solo que esos créditos no irían a los Odebrecht del país, sino a los hombres y las mujeres de la economía popular”.