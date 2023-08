¿Quién dice que el Universo es infinito? Esta fue la respuesta de Bard, la IA de Google

Antes de abordar otros asuntos, es importante saber que Google viene desarrollando una importante herramienta de Inteligencia Artificial llamada ‘Bard’, que usa algoritmos de aprendizaje profundo para proporcionar respuestas claras a mensajes escritos por los usuarios. Se trata de un complemento del buscador y servirá como un competidor directo para ChatGPT.

Como era de esperarse, se irá actualizando de manera constante recopilando la información que encuentre en línea para ser lo más preciso posible. Así las cosas, al buscar cualquier término en la plataforma, lo primero que saldrá serán sus posibles respuestas y más tarde como insumos adicionales, todos los enlaces sobre la información buscada para algunos casos.

Bard está basado en LaMDA, que significa Language Model for Dialogue Applications. Se trata de una familia de modelos de lenguaje neuronal conversacional desarrollado por Google.

Dudas sobre el universo

Por otro lado, el hecho de decir que algo es “infinito” nos remonta a un concepto matemático que hace referencia a una cantidad sin límite dentro de una magnitud. Así las cosas, desde la perspectiva humana, es, simplemente, imposible de concebir. Tomando lo anterior, esto se podría relacionar directamente con el Universo, algo que nos asombra a diario y que estamos muy lejos de llegar a conocer en su totalidad.

¿El universo es infinito?

Esta es una de las preguntas más complejas pero a la vez más ambiciosas que se ha planteado la humanidad. En caso de encontrar una verdad absoluta, esto terminaría cambiando todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Lo más sorprendente del caso es que, hasta el momento, todas las evidencias indican que el Universo no tiene bordes. En otras palabras, en principio, el Universo es infinito.

¿Qué dicen los científicos al respecto?

Hasta la fecha, son muchas las cosas que se han dicho sobre el Universo, incluso una de estas nos deja más dudas que respuestas. En su momento, Albert Einstein, con su teoría de la relatividad general, afirmó que lo único constante en este Universo era la velocidad de la luz, la cual es de 300.000 km por segundo.

¿Qué dice Bard?

Al preguntarle a la herramienta de Google si el Universo es infinito o no, la respuesta fue más profunda de lo que se pensaba:

Por eso, el Universo surgió hace 13.800 millones de años con el Big Bang, el inicio de la expansión del Cosmos a partir de una singularidad en el espacio-tiempo. Así las cosas, con esto, se sabe que hasta la fecha sigue expandiéndose. Y que lo está haciendo de forma acelerada (70 kilómetros por segundo más rápido por cada 3,26 millones de años luz de distancia). Con esto, para determinar si el universo es infinito o no, la humanidad estaría limitada por el tiempo que ha tenido la luz para viajar desde el nacimiento del mismo.

Lo más lejos que el ser humano puede ver en el espacio son 13.800 millones de años luz de distancia. Es decir, 13′799.620.000 millones de años luz, ya que durante los primeros 380.000 años de vida del Universo. Por lo tanto, ese es el límite y no se puede ver más allá. Y al no poder hacerlo, no es posible saber si realmente el Universo tiene un borde o, si, por lo el contrario, es infinito.

Por consiguiente, la única manera de determinar que es eterno o finito, es apoyarse de las matemáticas y las predicciones astronómicas.

Entre tanto, hay científicos que creen que el universo es infinito, mientras que otros creen que es finito. Los científicos que creen que el universo es infinito señalan que no hay evidencia de que tenga un borde. Además, comentan que la inflación cósmica, un proceso de expansión acelerada del universo en sus primeras etapas, podría haber hecho que el universo se volviera infinito.

Algunos de los científicos que han argumentado que el universo es infinito son: