Bucaramanga triunfa en casa, se mantiene en lo más alto y condena al Deportivo Cali

Deportivo Cali completa un mes y medio sin ganar en la liga colombiana. En el cierre de la octava fecha, el cuadro azucarero cayó por la mínima diferencia (1-0) en su visita al Atlético Bucaramanga, cuadro que se mantiene en lo más alto de la clasificación.

A pesar de la caída, desde los primeros minutos se vio a un elenco vallecaucano bastante activo y acercándose con peligrosidad al arco rival. En ello, el volante Andrés Arroyo fue clave. A los 21′ llegó la más clara de la visita, cuando un centro a media altura desde la derecha de Jhon Vásquez fue rechazado a medias por Francisco Rodríguez y el balón terminó estrellándose en el palo. Por poco autogol del local.

El conjunto santandereano llegó recién a la media hora de partido. Avisó Jhon Pérez con un remate de media distancia que despejó Johan Wallens e instantes después Jhon Córdoba remató a quemarropa a la altura del punto penal, pero Jefferson Díaz despejó en la línea con la cabeza.

El complemento inició de la mejor manera para el Leopardo. Al 59′, Javier Reina ejecutó un tiro libre pasado, el arquero Wallens erró en el despeje y detrás de todos apareció Francisco Rodríguez para marcar en completa soledad. Pero el empate pudo llegar apenas tres minutos después, cuando Adrián Parra quiso capitalizar un rebote en el área, pero el arquero James Aguirre salvó en la línea.

La mencionada acción no estuvo excenta de polémica, teniendo en cuenta que las cámaras no lograron mostrar con claridad si el balón entró por completo o no. Más allá de las dudas, desde el VAR optaron por dejar seguir.

A pesar de los continuos ataques del elenco visitante a partir de las pelotas quietas, la ventaja del dueño de casa no se alteró. Bucaramanga es segundo de la Liga con 14 puntos, a tan solo uno del Independiente Medellín; Cali, por su lado, es penúltimo con solo cinco unidades.