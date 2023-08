Así fue el debate con cuatro de los 16 candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Desde las 10 a.m., empezó el debate con los cuatro candidatos, Consuelo Ordoñez, Horacio Serpa, Luis Roberto Ordoñez, Jaime Andrés Beltrán. En esta primera ronda con quienes aspiran al primer cargo de la ciudad, se despertaron varios temas sensibles, como los apoyo a las candidaturas, como la posible vinculación de el cuestionado Fredy Anaya a la campaña de Luis Roberto, contratación y otros asuntos.

Jaime Andrés Beltrán negó que tenga el apoyo de la familia Aguilar. Frente a la elección de Horacio Serpa de presentarse a las elecciones en Bucaramanga y no en Barrancabermeja de donde es oriundo, él respondió: “No me veten de la campaña” refiriéndose a que no es necesario nacer en el lugar para poder aspirar a cargos políticos.

En el debate, también se le preguntó a Consuelo Ordoñez por el respaldo de Rodolfo Hernández a su campaña y la no pronunciación de este sobre el tema.

Luis Roberto, cuestionado por la relación con Fredy Anaya, contó sobre un lote de 1.000 metros cuadrados en el que pensó construir una bodega y que tenía sociedad con el ex contralor, pero dijo que eso fue lo único que en el pasado los unió, mencionó que la sociedad ya no existe y recalcó que, Anaya, no está detrás de su candidatura.

Al concluir la primera ronda de preguntas, el candidato Luis Roberto propuso a los demás candidatos unirse para firmar un convenio con la Cámara de Comercio, por los siguientes cuatro años, para que sea esta entidad la que se encargue de la licitación y así generar mayor transparencia, a lo que Consuelo Ordoñez, respondió que “Si es legalmente viable, se puede hacer”.