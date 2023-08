Lucas González respira: Adrián Ramos comandó la victoria del América ante Santa Fe

América de Cali vs. Santa Fe | Foto: América de Cali (Twitter)

En el Estadio Pascual Guerrero, el América de Cali recibió a Independiente Santa Fe en el partido válido por la octava fecha de la liga colombiana. En esta ocasión, los escarlatas cumplieron con la tarea de mantener en el cargo a Lucas González, al imponerse en casa con un 2-0 que calmó los ánimos de la afición.

América de Cali supo imponerse

Aunque los primeros 45 minutos fueron dominados en gran parte por el equipo local, el inicio fue bastante pausado con algunas llegadas de riesgo de ambos equipos, pero nada que pusiera en aprietos a los arqueros.

Con un remate que se fue por encima a los 13′, Arián Ramos realizó el primero de numerosos intentos que tuvo el cuadro escarlata y tan solo cuatro minutos después, un bombazo del mismo Ramos que dio un susto a Silva, vaticinó lo que más adelante ocurriría.

La primera opción más clara la inició Edwin Cardona por el costado quien, junto a Adrián Ramos, insistían en abrir el marcador. Hasta que, en el minuto 28, el América de Cali finalmente logró convertir a su favor.

Con centro de Cardona, Ramos colocó el 1 a 0. Estuvo en el lugar y momento indicado para enviar el esférico al fondo de la red con pierna izquierda luego del rebote. El gol llegó como consecuencia de múltiples intentos que dieron la motivación que requerían para imponerse con creces ante su rival de turno.

Luego del gol, Santa Fe tuvo dos oportunidades de llegar, pero a pesar de que los Diablos Rojos se mostraron bastante frágiles en la zona defensiva, los albirrojos tuvieron que salir al descanso con derrota parcial.

A ambos equipos les hizo falta una construcción más compleja en sus jugadas, hubo lucha en la media cancha y aunque estuvo latente la intención de proponer, no hubo mayor movimiento luego del primer gol.

Se acabó toda esperanza para Santa Fe

Santa Fe tuvo problemas con la pelota quieta, justo lo que posteriormente se convertiría en el punto fuerte de sus rivales.

Con tiro de esquina, la pelota peinó el primer palo y Andrés Sarmiento supo aprovechar los errores de marca de los cardenales para concretar la anotación y ampliar la diferencia a los 5 del complemento.

En un segundo tiempo que dejó sin aire a los visitantes, las faltas estuvieron a la orden del día. A los 55′, Sarmiento fue derribado por Juan Mateo Garavito en lo que parecía una falta merecedora de la pena máxima. Sin embargo, luego de la revisión del VAR se revirtió la decisión y se mantuvo el 2-0.

Sarmiento siguió atacando y el palo fue lo único que evitó la tercera anotación. Ante el dominio de los caleños, el expreso rojo trató acortar la diferencia y a los 78′, Juan Camilo Millán realizó el intento más claro de los leones, pero la pelota se fue por el costado.

Posteriormente, se generó una pausa obligada tras la falta de Sambueza que con una pierna muy alta y por segunda amarilla tuvo que retirarse de la cancha dejando a Santa Fe agonizando con una ficha menos.

Los once del América de Cali hicieron lo necesario para asegurar la permanencia de su director técnico en un partido en el que Antony Silva no fue figura y el arquero Soto fue un espectador más en este duelo. El 2-0 ubica a los albirrojos en la decimotercera posición con ocho puntos, mientras que Santa Fe acumula once puntos con los que ocupan la séptima casilla.