Gustavo Petro a Íngrid Betancourt: “es una de las personas que no me hubiera gustado conocer”

En la tarde de este lunes 28 de agosto, el presidente Gustavo Petro se refirió a la excandidata presidencial, Íngrid Betancourt, quien en varias oportunidades ha sugerido que el primer mandatario puede tener problemas de salud de índole mental o algún tipo de adicción.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado arremetió contra la exsenadora, quien ha contado en reiteradas oportunidades un episodio en Bélgica en el que supuestamente encontró en estado de inconsciencia al presidente Gustavo Petro cuando se desempeñaba como diplomático durante el Gobierno de César Gaviria.

“Íngrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida. Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia. Una actitud así solo puede provenir de una mala persona.”, aseguró el presidente Petro en su cuenta oficial.

Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida.



Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia.



Una actitud así solo puede provenir… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2023

El pronunciamiento del primer mandatario se produce horas después que Betancourt reiterara en 6AM HOY por HOY de Caracol Radio que los audios entre Benedetti y Sarabia sugerían un presunta adicción.

“No sé si ustedes han visto, pero hay un video en las redes en el que se ve a Gustavo Petro recibiendo la bienvenida en Yopal de un narcotraficante. Parece que estos narcotraficantes también lo apoyaron y financiaron. Y curiosamente en el video, cuando él se mueve del carro para salir, se ve en el piso una lata llena de una sustancia blanca. Cada uno puede hacer su propio análisis”, indicó la exsenadora.

En ese sentido, se refirió a los audios entre el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefe de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, en el que supuestamente abordan un tema de adicción de manera encriptada.

No obstante, la exsenadora aseguró que nunca ha visto consumir cocaína a Gustavo Petro y que no le consta que tenga ninguna adicción; sin embargo, teje la duda.

“Llevamos un año, viendo al presidente con un comportamiento errático, displicente e incómodo a nivel internacional. Por donde uno lo tome, hay un problema y él tiene que dar explicaciones”, señaló Betancourt.