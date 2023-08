Íngrid Betancourt: “Es un hecho claro y evidente que existe una adicción del presidente”

En reiteradas oportunidades, la excandidata presidencial, Íngrid Betancourt, se ha referido a un episodio en Bélgica en el que supuestamente encontró en estado de inconsciencia al presidente Gustavo Petro cuando se desempeñaba como diplomático durante el Gobierno de César Gaviria.

La exsenadora ha reiterado en esta historia, de la que se refirió por primera vez en medio de un debate en plena campaña presidencial, con la que sugiere que el primer mandatario podría tener problemas de salud o algún tipo de adicción.

“Eso que cuenta Ingrid son mentiras”

En los últimos días, esta historia, que fue ampliamente criticada por parte de expertos y seguidores del jefe de Estado, ha vuelto al debate político, debido a los permanentes incumplimientos de agenda por parte de Gustavo Petro.

Este domingo, la Revista Cambio publicó una entrevista con el primer mandatario en la que se refirió a este episodio del que asegura “son mentiras” de la excandidata presidencial y en el que confirma que nunca ha tenido depresión, como Betancourt lo sugirió en su momento.

“No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid además no lo entiendo porque trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras”, aseguró Petro durante la entrevista.

“Comportamiento errático”

En 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, Íngrid Betancourt se refirió a la respuesta del presidente Gustavo Petro y se atrevió a sugerir que el primer mandatario tiene algún tipo de adicción.

“No sé si ustedes han visto, pero hay un video en las redes en el que se ve a Gustavo Petro recibiendo la bienvenida en Yopal de un narcotraficante. Parece que estos narcotraficantes también lo apoyaron y financiaron. Y curiosamente en el video, cuando él se mueve del carro para salir, se ve en el piso una lata llena de una sustancia blanca. Cada uno puede hacer su propio análisis”, indicó la exsenadora.

En ese sentido, se refirió a los audios entre el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefe de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, en el que supuestamente abordan un tema de adicción de manera encriptada.

No obstante, la exsenadora asegura que nunca lo ha visto consumir cocaína y que no le consta que tenga ninguna adicción.

“Llevamos un año, viendo al presidente con un comportamiento errático, displicente e incómodo a nivel internacional. Por donde uno lo tome, hay un problema y él tiene que dar explicaciones”, señaló Betancourt.

Asimismo, la exsenadora cuestionó si el primer mandatario es “apto” para asumir la jefatura de un Estado, señalando los reiterados desplantes del primer mandatario y las dudas que existen frente a su estado de salud.