“En un mes podrían capturarse a los primeros brujos”: Gobernador del Tolima

Tolima

El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, anunció que en los próximos meses se podrían dar las primeras capturas contra algunas personas que operan en El Espinal, Ibagué y otras poblaciones del departamento bajo la fachada del esoterismo, negocio que serviría para el lavado de lavado de activos.

Según el mandatario seccional a través de este negocio algunas personas han transformado sus vidas extorsionando a ciudadanos del extranjero con plataformas por medio de las cuales ofrecen supuestos servicios brujería que termina siendo un engaño en dólares.

Para Orozco, estas personas han mezclado este tipo de negocios con economías ilegales, incluso le prestan sus servicios a delincuentes como quedó comprobado en el caso de alias ´Guajiro´ cabecilla del frente Ismael Ruiz de las Disidencias de las Farc que le pagaba a alias ´Torroso´ para que le brindara protección y al que le consultaba cada movimiento.

“Frente al tema de los brujos nosotros hemos venido trabajando, creo que la línea más fuerte para poder desmantelarlos, una economía que está cogiendo ventaja a pasos agigantados en el centro del departamento y que genera unos réditos muy fuertes todos los días porque son plataformas que sirven para estafar a extranjeros y a bandidos, por eso debemos mirar el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, donde hay desprendidas unas investigaciones esperamos en un mes capturar a los primeros brujos”, manifestó el gobernador del Tolima.

Orozco sostuvo que las autoridades los tienen ubicados “Nosotros como Estado no somos ni tontos ni bobos, el hecho que ellos crean que no están en cierta medida generando delitos de alto impacto en cabeza de ellos mismos como homicidios, no significa que nosotros no tengamos claro que estas economías nutren temas de extorsión, narcotráfico, microtráfico e incluso pago de homicidios que también lo vienen haciendo”.

Finalmente, Orozco sostuvo que en El Espinal existe un alto número de personas que se encuentran inmersas en procesos de lavado de activos, ciudadanos que no tenían nada y de la noche a la mañana aparecen en carros de alta gama y con lujos ostentosos.