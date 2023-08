Andrés Llinás renueva su contrato con Millonarios

Andres Llinas, defensa de Millonarios. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Millonarios, luego de derrotar 1-0 a Nacional en la octava fecha del fútbol colombiano, le entregó una gran noticia a sus aficionados, extendiendo el contrato de su defensa Andrés Llinás por tres años más.

“Andrés Llinás ha renovado el vínculo con el equipo de sus amores por 3 años. ¡Vamos por más! ¡Vamos Campeón!”, anunció el equipo a través de su cuenta de Twitter, junto a una imagen del bogotano de 26 años.

“Hincha del ‘Embajador’ desde que nació, el bogotano hizo todos su proceso formativo con las inferiores de Millonarios hasta convertirse en jugador de fútbol profesional. En 2015 debutó a los 17 años contra Independiente Santa Fe por la Copa Colombia. Tras la llegada del profesor Alberto Gamero en 2020, Llinás logró consolidarse como titular indiscutible en la pareja de centrales junto al costarricense Juan Pablo Vargas”, destaca el club a través de su página web, donde informa que el jugador estará hasta el 2026.

Llinás ha disputado 133 partidos con Millonarios desde su debut, registrando 6 goles, 3 asistencias y sumando dos títulos, una Copa Colombia (2022) y la reciente Liga ganada ante Atlético Nacional, donde el central fue pieza clave tras marcar el gol del empate en la final en Bogotá.

Andrés Llinás, quien tuvo un breve paso por el Valledupar en el año 2018, ha disputado seis partidos con Millonarios en el presente semestre, siendo inicialista en todos ellos. Su paso por el club le ha abierto las puertas de la Selección Colombia, donde ya ha sido tenido en cuenta por Néstor Lorenzo.

Sueños por cumplir en Millonarios

Posterior al título ante Atlético Nacional, Andrés Llinás aseguró que jugar la Copa Libertadores con el equipo de sus amores es uno de sus sueños por cumplir, algo que podrá hacer en el 2024, donde el cuadro azul ya a seguró estar en la fase de grupos tras consagrarse campeón de la Liga.

“Yo creo que ese es otro sueño que me hace falta por cumplir, jugar una Copa Libertadores con Millonarios. Es un sueño que quiero y anhelo cumplir. No solo jugar sino competir, hacer un buen papel y por qué no soñar con ganarla”, aseguró en su momento.