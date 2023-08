Temblor HOY 26 de agosto en Colombia y el mundo: epicentro, magnitud y zonas afectadas

Para la jornada de este sábado, 26 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado algunos movimientos sísmicos en el territorio. Aunque no han sido tantos como es costumbre, aquí le dejamos toda la información que debe saber sobre los temblores que se han reportado hoy.

Desde horas de la madrugada se han recibido reportes de movimientos telúricos que han sacudido a los departamentos de Meta y Norte de Santander. Cabe recordar que el Servicio Geológico Colombiano recomienda siempre estar al tanto de los canales oficiales de información para no recaer en desinformación o noticias falsas.

A las 00:27 horas, en el municipio de los Santos, en Santander, se registró un sismo de magnitud 3.8 con una profundidad 148 km.

Horas antes se registró un evento Sísmico en el municipio de Calvario, Meta, con una magnitud 3.4, con una profundidad Superficial (Menor a 30 km). Cabe mencionar que este municipio se presentó el fuerte temblor de 6.1 el pasado 17 de agosto.

Esto es lo que no debe hacer durante un sismo

No se mueva hacia ventanas o puertas: uno de los errores más comunes durante un temblor es correr hacia las ventanas o puertas para ver qué está sucediendo afuera. Esto es extremadamente peligroso, ya que en el momento de fenómeno, son áreas de alto riesgo, los vidrios pueden romperse y las puertas pueden sacudirse violentamente, lo que aumenta el riesgo de lesiones graves.

No use ascensores: durante un terremoto, los ascensores pueden quedar atrapados o detenerse debido a cortes de energía o daños estructurales. Si está dentro de un edificio y ocurre esto, evite utilizar el ascensor a toda costa. Lo mejor es que evacúe por las escaleras para salir de la edificación de manera segura. Si ya está en el ascensor cuando comienza el temblor, presione todos los botones de los pisos y salga lo más rápido posible.

No se refugie debajo de muebles pesados: puede parecer instintivo buscar refugio debajo de una mesa o escritorio durante un movimiento sísmico, pero esto puede ser una mala idea. Si el objeto es lo suficientemente pesado, podría colapsar sobre usted y causar lesiones graves, en su lugar, busque refugio junto a una pared interior, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

No encienda fósforos ni velas: el gas natural puede filtrarse durante un terremoto y acumularse en edificios. Encender fósforos, velas o cualquier otra fuente de fuego puede causar una explosión. Mantenga a mano una linterna a batería y úsela en lugar de abrir fuego durante un temblor.

No entre en pánico ni grite innecesariamente: el pánico solo empeora las cosas durante un terremoto, por esta razón, lo mejor que puede hacer es mantener la calma tranquilizando a quienes lo rodean, especialmente si hay niños o personas mayores presentes. Además, evite gritar o hacer ruido innecesario, ya que esto puede dificultar la comunicación con los servicios de emergencia y otros.

¿Por qué algunas personas no sienten los temblores? Conozca la razón

Un experto en geología indicó que hay dos factores que inciden en que una persona pueda percibir un temblor o sismo. Estos factores son, por un lado, la ubicación exacta en la que se encuentra el ciudadano y, por otro lado, la posición en la que esté. Es decir, una persona puede sentir más o menos un movimiento telúrico dependiendo del lugar y cómo se encuentre, pero también puede ocurrir que no lo sienta.

El profesor universitario señaló que no es lo mismo que una persona esté parada, sentada, o acostada puesto que cada una de estas posiciones implican percepciones distintas. “Todos podemos sentirlos de igual manera. No se trata de que haya personas que sienten los sismos y otras que no. La intensidad con la que sentimos un temblor depende de la posición de la persona y el sitio donde esté. Es decir, si estás de pie tienes menos posibilidad de percibirlo que si estás acostado o sentado tienes más posibilidad”, mencionó el experto en sismos.

Tras esto, el profesor aclaró que las posiciones del cuerpo inciden en la percepción de un sismo, esto debido a que cada una representa un mayor o menor grado de contacto con la Tierra. Es decir, que al estar parado la sensación es diferente a cuando se está acostado o cuando se está sentado. La percepción también cambia cuando se está caminando, ya que al estar en movimiento no se siente tanto.

A su vez, Espinoza mencionó que el lugar incide también en la sensación, pues la construcción o lugar en el que se esté puede implicar un mayor rango de percepción. “Por otro lado, algunas ondas hacen estremecer más a las casas que a los edificios, estos últimos sienten más el movimiento a causa de las ondas elásticas, perturbaciones tensionales que se propagan por el terreno”, señaló Armando Espinoza.