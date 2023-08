Sao Paulo pierde por la mínima en Quito: James Rodríguez se estrena en la Sudamericana

Sao Paulo salió vivo de Ecuador luego de terminar perdiendo por la mínima diferencia (2-1) ante Liga de Quito en un partido en el cual al cuadro brasileño se le vio desconcertado y con pocas ideas, ante un equipo local que salió avasallante en el primer tiempo. James Rodríguez tuvo su debut en la Copa Sudamericana al ingresar al minuto 77 con el encuentro 2-0.

El conjunto local dominó todo el primer tiempo. La banda izquierda, en la que se encontraba Jhojan Julio, fue un festín para el conjunto de la capital ecuatoriana y el extremo le ganó todos los duelos individuales a Rafinha. Pero no pasaron ni dos minutos cuando el propio Julio abrió el marcador a pase de Renato Ibarra y una definición por encima de la humanidad del arquero Rafa, quien salió y no pudo llegar primero al balón.

La posesión del balón fue total para el equipo de Luis Zubeldia, ante un cuadro brasileño que no se encontraba y se notó desconcentrado al momento de generar juego, ya que la primera línea de volantes no tuvo una buena noche y padeció tanto la contención del rival como la generación de ataques.

Al 25′ iba a llegar el segundo del conjunto local, en esta oportunidad Renato Ibarra y Jhojan Julio intercambiaron de roles. Este último, por el centro del campo, filtró un pase para Ibarra, que definió de manera similar a lo que fue el primer gol ante la salida del arquero.

Para la segunda parte, la disposición del conjunto paulista fue diferente. Ya no estaba tan metido en su campo al adelantar las líneas, sin embargo, no podía generar conexión entre el mediocampo y los atacantes. Lucas Moura intentaba tirarse atrás para sacar el balón y hacerse conductor, pero el peligro no llegaba.

James ingresa al minuto 77

El partido pedía un hombre con creatividad en el medio para poder descontar, pero Dorival Júnior decidió ingresar al colombiano al 77 en reemplazo de Allison y como último cambio. Tres minutos más tarde, por el centro se fabricó la acción que desencadenó en el gol, con un Luciano que se vistió de asistidor, cedió el balón para Moura y este remató de manera cruzada.

Sin embargo, cuando el equipo Tricolor pudo tomar un aire partiendo del gol y el envión anímico que en teoría supondría el hecho de marcar, Liga de Quito volvió a lanzarse al frente y provocar peligro en el arco rival, acercándose en dos ocasiones al tercero.

Partiendo de lo anterior, James tuvo un papel más defensivo, pues el equipo se replegó y fue poca la participación en ataque que pudo tener el volante cucuteño, además de intentar generar conexiones que no tuvieron mayor futuro. La buena noticia es que sigue sumando minutos en el proceso de adaptación que está teniendo con su nuevo club y que ya dejó claro el entrenador.

El partido de vuelta será el 31 de agosto en el estadio Morumbí a las 5:00 p.m. hora colombiana. Entre semana, Sao Paulo se estará midiendo ante América Mineiro en condición de visitante.