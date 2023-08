Polilla da Silva: América no anda en su mejor momento y por eso nos relacionan

En los últimos días empezaron a circular rumores de que el profesor Polilla da Silva había dado indicios de que podría regresar a la dirigencia del América de Cali. El exfutbolista habló con El Vbar de Caracol sobre las razones de su visita a Colombia y su relación con los Diablos Rojos.

Aclaró que tiene un viaje programado a Cali, pero que este es netamente personal. Se reunirá con unos amigos junto a su hijo mayor con quien también visitará la capital del país. Con esto confirmó que no regresará como entrenador, pero que sí está muy pendiente de la actualidad del equipo. “El hincha se impacienta, no espera, quiere resultados ya y por ahora no se han dado”, señaló respecto al último patido contra Junior y lo difícil que es perder luego de un 3-0.

Ante la posibilidad de regresar al fútbol colombiano de la mano de otros equipos, afirmó que no se cierra a la posibilidad. “Uno es admirador del fútbol colombiano, no solo por haberlo jugado sino porque es un campeonato muy competitivo donde hay muy buenos equipos, yo creo que cualquier equipo que uno pudiera dirigir en Colombia, tendría armas como para hacer un buen trabajo”, comentó.

Sin embago, fue enfático en que no lo haría junto a Deportivo Cali. “Por respeto al hincha americano y el cariño que le tengo a América, al único club que no dirigiría sería al Cali”, concluyó el uruguayo.

Estas fueron la declaraciones de Jorge da Silva:

¿Podría regresar al fútbol colombiano?

Vinculación con el América: No, para nada, yo tengo previsto ir a la ciudad de Cali el día de mañana y la gente se enteró y relaciona por ahí esta ida que es nada más que para ir a pasear con la posibilidad de vincularme al América nuevamente.

Hinchas lo aclaman: La verdad que para uno es muy grato saber que el hincha de América siempre ha pedido por uno, lo mismo pasa con Ricardo, somos los entrenadores, fuimos muy queridos como jugadores ahí en ese club, yo tuve la oportunidad y Ricardo también de dirigir el América y lógicamente que por ahí cuando le da por visitar amigos o ir a un lugar done se siente muy cómodo, se filtra y dicen por ahí que todavía no está en su mejor momento, pues la gente lo relaciona. Pero en mi caso personal es un viaje que tenía previsto hace mucho tiempo, voy a ir con mi hijo mayor y vamos a estar unos días en Cali, vamos a ir por Bogotá también, aprovechar para saluda a la gente amiga.

Ofertas de otros equipos: Sí, fue algo que yo siempre manifesté, uno es admirador del fútbol colombiano, no solo por haberlo jugado sino porque es un campeonato muy competitivo donde hay muy buenos equipos, yo creo que cualquier equipo que uno pudiera dirigir en Colombia, tendría armas como para hacer un buen trabajo. Lo que sí siempre dije, por respeto al hincha americano y el cariño que le tengo a América, al único club que no dirigiría sería al Cali, pero simplemente por el respeto que le tengo al hincha y el cariño que le tengo.

Perspectiva del América

¿Cómo ve al América? Sí, uno sigue siempre, inclusive estando en Emiratos Árabes, cada que yo podía, que la diferencia horaria me lo permitía, enganchaba partidos de América, los veía, uno está siempre muy atento a cómo le va el club. Lógicamente que este año los resultados no han sido los mejores o los que la gente espera, y eso se siente porque está acostumbrado a ver al equipo siempre peleando los torneos y bueno este arranque no ha sido tal vez el mejor, pero siempre tiene tal vez sus razones, un cambio de entrenador, llegaron muchísimos jugadores nuevos, muy buenos jugadores, pero lógicamente todo necesita de un tiempo, de un proceso de adaptación, de conocimiento y el América está en ese camino. El hincha se impacienta, no espera, quiere resultados ya y por ahora no se han dado. Se dieron algunos que cuestan, como el otro día le derrota después de ir ganando 3 a 0, al hincha eso le duele mucho. Pero yo creo que eso es normal en un equipo grande, pero yo creo que con la nómina que tiene América lo va a revertir rápidamente.

Relación con Tulio Gómez: Muy buena, bien. Nunca tuvimos ningún tipo de inconveniente con Tulio más allá de que por ahí podíamos tener algunas diferencias a lo que un piensa del equipo, pero muy buena relación con él como con su señora y su hija, Don Julio siempre fue un Señor y ningún problema.

Cercanía con el club: Uno siempre ha estado cerca al equipo, la intención el domingo será estar en el estadio alentando al América y siempre vamos a estar muy cerca en lo deportivo. Hoy América tiene un entrenador y hay que respetarlo y si algún día se diera esa posibilidad de volver veo que siempre una se ha sentido muy a gusto en ese club y lo quiere mucho, así que veremos, las cosas se dan por si solas después.