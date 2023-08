Daniel Quintero NO ejecutó una buena alcaldía: Luis Pérez

Antioquia

El exgobernador y candidato Luis Pérez Gutiérrez, en diálogo con Caracol Radio, se desmarcó de Gustavo Petro y Daniel Quintero, al calificar a sus gobiernos como malos. Conceptuó que son administraciones que NO ejecutan, ni dan soluciones a las poblaciones.

El exgobernador y exalcalde aceptó que es amigo de Daniel Quintero Calle, a quien conoció hace muchos años, pero señaló que el actual alcalde ha dividido la ciudad y no ha avanzado en obras para la ciudad.

“Es una ciudad que no tiene obras, no es justo que un gobernante (Daniel Quintero) que tiene 8 billones de presupuesto anuales, no le deje 8 ó 10 obras a la región. No es justo”, señaló Pérez Gutiérrez.

Sobre los denominados elefantes blancos: el Central Park, la ciclovía de oriente y otras obras: señaló el exalcalde que está muy contento porque podrá inaugurarlas muy rápidamente, si es elegido nuevamente gobernador.

“Estoy feliz de que yo voy a terminar el Central Park, yo lo dejé en un 56% y con 80 mil millones, esta gobernación lo enredó y yo lo voy a terminar”, conceptuó el exgobernador y exalcalde.

Además, hizo varias propuestas, que generarían polémica, un segundo piso vial en el corredor del río, que costaría unos 6 billones de pesos, una propuesta que ya había hecho en su frustrada aspiración a la alcaldía en el año 2011. Además, aseguró que espera lanzar un nanosatélite para dar internet en todo el departamento de Antioquia.