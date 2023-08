Andrés Cadavid tras retractación de Fico Gutiérrez: No cura todo el daño que me hizo

Andrés Cadavid, jugador antioqueño del Envigado y que en el 2019 fue relacionado con una estructura criminal por parte del exalcalde de Medellín y excandidato a la presidencia del país Federico Gutiérrez, se mostró conforme con la retractación de Fico en las últimas horas; no obstante, aseguró que no se cura todo el daño que le hizo a él y su familia con estas acusaciones en su momento.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Cadavid aseguró que debió “luchar bastante” para que Gutiérrez diera una rueda de prensa corrigiendo lo que dijo en su momento, aunque dejó en claro que siempre tuvo la conciencia tranquila a pesar de los señalamientos.

¿Qué sucedió?

“El exalcalde Federico Gutiérrez había citado una rueda de prensa donde de una u otra manera me había vinculado a mí con un grupo delincuencial, había dicho cosas que me afectaron a mí y a mi familia. Para mi padre que vive en un pueblo fue algo sumamente aterrador, para mí y la seguridad de mi familia fue algo también aterrador en su momento, ahí había declarado que yo hacía parte de esta estructura criminal, de que en el contexto yo estaba en la cárcel. Todo mundo sabía que yo soy un jugador profesional, que soy graduado de comunicación audiovisual, lo mío es jugar al fútbol, siempre dar buen ejemplo. Me afectó bastante tanto mi vida personal como mi familia, hoy gracias a Dios se da la retractación de entender que somos seres humanos, que uno se equivoca, pero tocó luchar bastante para que él saliera a retractarse y decir que yo soy un hombre de bien, que hay un proceso, pero no tiene nada que ver con que yo sea una mala persona como se dijo en su momento, sino que soy una persona de bien y eso me deja muy tranquilo, le doy gracias a Dios porque la verdad salió a la luz”.

¿Por qué lo relacionó con esa estructura criminal?

“De forma apresurada, de pronto con sus comunicadores, con su grupo que lo asesora a él. No sé qué fue lo que pasó. Yo salí demasiado afectado, casi me echan del Medellín, cuando iba por la calle a mi mamá y mi papá le gritaban cosas que no tenían nada que ver. Yo en todos los estadios del país cuando iba de visitante siempre gritaban ‘delincuente’, ‘testaferro’. Obvio me afectó a mí en una cantidad de cosas, yo porque soy fuerte mentalmente y porque sé y dormí tranquilo esa noche que él salió a decir eso, porque no era verdad, pero él no sabe la afectación tan grande que hizo conmigo en ese momento y lo que quería, y Dios sabe como hace sus cosas, se pudo después de una lucha lograr que él se retractara. Darle también las gracias por haber limpiado mi nombre. Yo soy muy criado a la antigua, donde la palabra y el buen nombre siempre debe salir adelante, que en ese momento me lo dañó totalmente”.

“No cura las heridas”

“Igual, se dio una retractación, pero no curan todas las heridas que se hizo con esta entrevista, no cura todo lo malo que hizo, pero le alivia a uno con el corazón que la gente se pueda dar cuenta quién es Andrés Cadavid y toda la familia que me rodea”

Actualidad en Envigado

“Muy bien, adaptándome. Sabes que es un equipo joven donde de una u otra manera hay que imponer un estilo de juego, donde de una u otra manera hay que tratar que los jóvenes entiendan que antes de salir de Envigado por cuatro o cinco partidos que jueguen como profesional hay que dejarle algo al equipo. Tratando de inculcarles esas ganas de ganar cosas, de estar siempre arriba y de demostrar todo lo que traen porque son jugadores muy talentosos”.

Retractación de Fico Gutiérrez

Este miércoles Federico Gutiérrez se refirió a sus declaraciones hechas en el 2019, donde involucraba y relacionaba a Andrés Cadavid con la esctura delincuencual La Terraza, asegurando que su intención nunca fue afirmar que el jugador era parte de la organización.

“En este punto debo aclarar lo afirmado en aquella ocasión en el sentido de que la mención que se realizó respecto al ciudadano Andrés Cadavid no fue con el propósito de afirmar que él hacía parte o era integrante como jefe de esa organización criminal de La Terraza sino simplemente que algunos bienes que estaban a su nombre habían estado afectados en el proceso de extinción de dominio mencionado”, comentó.

Y añadió: “he sido ilustrado por mis abogados que tener un proceso en extinción de dominio no es lo mismo que ser responsable por la comisión de un delito porque en Colombia puede acontecer que un bien esté involucrado en un proceso de extinción de dominio y que sobre su titular no exista proceso penal ninguno ni tampoco sentencia condenatoria”.