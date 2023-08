Unión Magdalena vence a Jaguares y logra puntos claves en la carrera por la salvación

Jaguares vs. Unión Magdalena | Dimayor

El duelo regional por la séptima fecha de la liga colombiana terminó con victoria para Unión Magadalena en Montería. El Ciclón pudo más que el cuadro celeste y se impuso por la mínima en el Estadio Jaraguay.

Jaguares mostró superioridad

Durante la primera mitad, Jaguares parecía conseguir mayor dominio que su rival. Los locales intimidaron con importantes llegadas de Guevara, pero les faltó poner en marcha la agilidad y estrategia que les permitió imponerse ante Millonarios y Boyacá Chicó. En esta ocasión desperdiciaron oportunidades directas, que les hubiera permitido abrir el marcador antes de los 45 minutos.

A pesar de la superioridad del cuadro celeste, Unión Magdalena empezó a despertar poco a poco. El Ciclón tenía cinco partidos con empate y aunque el Caballo Márquez había logrado movilizar al equipo, parecía que mantendrían la racha de empates que llevaban construyendo en los últimos cinco encuentros.

El Ciclón anotó el gol de su primera victoria

Ante la falta de solides por parte de los locales en cuanto a dominio y posesión del balón, a los 56 minutos Jean Carlos Colorado consiguió abrir el marcador. Con toque del Ricardo Márquez que finalmente dejó la individualidad que lo había perjudicado en la primera parte, asistió el gol que tanto buscaba Harold Rivera. Con pierna derecha el ‘8′ de los samarios acomodó el esférico abajo y fuera del alcance del arquero Banguera.

Respondiendo al tanto, Pompilio Páez intentó dar vuelta a la propuesta con dos cambios. Es un director técnico que toma decisiones definitivas ante los errores que muestran en la cancha los once y esta no fue la excepción. Pues ante los errores de Julián Guevara, un medio campo que no supo apretaren la zona medular, se despidió de la cancha prematuramente siendo reemplazado por Daniel Padilla en busca de dar mayor movimiento.

El gol de los celestes estuvo asechando, un centro de Duván Rodríguez y cabezazo de Edgar Medrano asustó al rival, pero el balón llegó directo a las manos de Ramiro Sánchez quien mantuvo invicto su arco.

Ante el riesgo inminente, Juan Camilo Angulo intentó replicar sus hazañas del Cali con gol de tiro libre sobre el minuto 76 pero Banguera impidió el 2 por 0.

Llegando al final del encuentro, Duván Rodríguez cayó con la rodilla derecha extendida y tuvo que ser reemplazado por Molina, un golpe fuerte que se espera no termine en una lesión.

Sin hacer mucho, Unión Magdalena logró mantener la ventaja por la mínima en el Estadio Jaraguay. Con este resultado suben a la decimosegunda posición con un total de siete puntos.