Nairo Quintana deja en duda sus días como profesional: Espero no se hayan terminado

Nairo Quintana dio a conocer ‘El Parche de Nairo’, un sitio que servirá para reunir, alimentar e hidratar a los ciclistas que entrenan en Bogotá por la Autopista Norte de la capital del país. En la presentación de su nuevo emprendimiento, el pedalista boyacense se refirió al 2023 que ha tenido lejos de la competencia, asegurando que pese a no poder competir, ha encontrado motivación y victorias en otros campos.

“He dado todo y quiero aprovechar todos los momentos y las posibilidades que tuve en el campo deportivo. Espero todavía no se hayan terminado y sigo luchando para continuar llevando alegrías a Colombia, a los ciclistas y motivando a los jóvenes”, aseguró el boyacense durante la rueda de prensa de la inauguración de su establecimiento, sin referirse a posibilidades para su futuro.

Y añadió: “pero no es un año que haya dejado de ganar, he ganado en otros ambitos de la vida. Finalmente a veces te encierras en el deporte y te absorbe, y solo vives y estás para ello. Cuando abres los ojos y miras para otro lado, ves que hay muchas cosas también mucho más importantes. He podido ganar espacio familiar, he podido ganar en muchísimos ambitos de la vida y de los que más me ha emocionado es en lo empresarial y en lo comercial, porque el ADN de mi papá y mi familia ha sido el comercio, de trabajar”.

“No he dejado de madurar, no he dejado de trabajar, entrenando, pero la cabeza tampoco se me ha ido y se me ha desviado para sentarme a llorar o lamentarme. Me he levantado y cuando nace un sitio como este, El Parche de Nairo, es con mucho orgullo, porque es siempre pensando en los ciclistas y las necesidades”, añadió al respecto.

Quintana aseguró que gracias a sus distintos emprendimientos comerciales y al apoyo de su familia, se ha mantenido “ganador”. “Todas esas cosas me han mantenido perfecto y me han mantenido ganador... lo que siempre queremos hacer e intentamos es dar lo mejor para los ciclistas, para las personas que van a visitar nuestro lugar y va a ser un éxito”.

“Como Nairo en su carrera deportiva sigue trabajando y sigue con su cabeza metida con su equipo, trabajando para siempre darle lo mejor a la gente. Este año me ha servido para eso, para reorganizarme, para hacer diferentes cosas que también son muy importantes en la vida”, concluyó.

Luego de que la UCI lo descalificara del Tour de Francia 2022 por haber dado positivo en Tramadol en una muestras de sangre, el ciclista boyacese y el Arkea Samsic cortaron de manera definitiva su relación, pese a ya existir un contrato de renovación entre ambas partes. A pesar de su deseo explícito de seguir en el ciclismo, el campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 no ha podido encontrar un nuevo equipo en la élite.

Las versiones de un veto al corredor colombiano de parte de la Unión Ciclista Internacional y los equipos World Tour cada vez son más fuertes. Nairo Quintana ha evitado referirse directamente a su retiro hasta la fecha.