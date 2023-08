Mackalister sobre renovación de Gamero: Lo único a nuestro alcance es agradecerle

David Mackalister Silva, capitán de Millonarios, habló de la actualidad del vigente campeón del fútbol colombiano en diálogo con El Alargue de Caracol Radio. El volante bogotano se refirió al regreso de Daniel Ruiz, a la serie de cuartos de final de Copa Colombia ante Alianza Petrolera y la renovación del técnico Alberto Gamero, entre otras cosas.

Alianza Petrolera, rival en Copa

“Una llave muy complicada. Si no estoy mal es como la tercera vez que nos vamos a enfrentar en estas instancias, no con saldos muy favorables. Alianza viene mostrando un muy buen fútbol, lo mostró en el Atanasio contra el Medellín, con un hombre menos complicó al Medellín. Es un buen equipo, a pesar del cambio de técnico tiene una idea clara, porque tiene la continuidad de la mayoria de sus jugadores”.

La dificultad de ir a Barrancabermeja

“Hace calor, la humedad, Alianza es un equipo dinámico, que le gusta tener posesión, hacer inicio de juego. Evidentemente, eso sumando el clima, no es una plaza fácil.”

La evolución de Millonarios

“Esa es la idea, ir mejorando partido a partido, ir corrigiendo errores que, independientemente se gane, se cometen. Tenemos que ser muy conscientes de ello, yo creo que ha sido importante la autocrítica para la mejora”.

Sander Navarro

“Sander es un jugador que es muy aplicado, tiene muchos conceptos para lo joven que es, venía siendo referenciado hace mucho por su trabajo en la Sub-20 y lo que venía haciendo con nosotros, yo creo que ha tomado toda la información que el profe le ha dado muy bien y la ha implementado y nos ha dado una mano gigantezca. Canteranos hay muchos, sí es muy bueno saber que estamos contando con un trabajo en divisiones inferiores muy importantes”.

La Triple D: Ruiz, Cataño y Macka

“La verdad que nos entendemos, habíamos alcanzado a jugar un solo partido así. Daniel, bien, va demostrando, va teniendo cada vez más minutos para tener la versión que todos conocemos de él. Evidentemente lo que él tuvo fue una experiencia que hace parte de la vida. Esperamos acoplarnos más, dar resultados independientemente que juguemos los tres o juegue Jader o los jugadores que él profe decida, lo importante es eso, tener la capacidad de saber que independientemente de quienes estemos, hay que seguir aplicando la idea del profe”.

Los errores de Millonarios

“Son evidentes y uno de esos es la perdida de balón. Nosotros por momentos ni siquiera nos están quitando el balón, sino que nosotros mismos lo estamos entregando, me incluyó y hago mea culpa en cuanto a perdida, esas perdidas no dejan que el equipo elabore mejor, para nosotros es importantísimo avanzar a fase de elaboración. Cuando tú tienes ese principio y la pierdes, no estás teniendo concordancia con lo que quieres y creo que eso es algo que todos sabemos que en todas las líneas hemos perdido balones y hemos venido perdiendo balones que no nos dejan tener continuidad y a veces permiten que el rival nos haga daño”.

La renovación de Gamero

“Lo único que está en nuestro alcance es demostrarle el agradecimiento y las ganas de trabajar por lo que nos ha enseñado, por lo que nos ha ayudado a conseguir y esperemos Dios mediante por lo que nos pueda ayudar a conseguir”

Ganar la Copa Libertadores con Gamero

“Todo, eso es un sueño que tenemos todos y que mejor sería que estuviera con nosotros en esa Copa”.