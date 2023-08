El 13 de septiembre se conocería condena contra presunto feminicida de Yared Pomares

Cartagena

Las plegarias elevadas al Todopoderoso por los familiares de Yared Pomares en Cartagena, dieron efecto. Durante la última audiencia realizada este martes 22 de agosto de 2023, el juez del caso descartó la libertad de Roberto Fernández Villa por vencimiento de términos , señalado como el presunto responsable del feminicidio de esta joven de 24 años, hecho registrado en la calle El Progreso del barrio Torices el pasado 16 de enero.

Norma Bello, madre de la joven asesinada, explicó que la decisión se dio porque la Fiscalía logró argumentar que todavía no se ha dado la cantidad mínima de días que se necesitan para dar libertad por vencimiento de términos al procesado.

“En la diligencia la abogada defensora contó mal los días en los cuales no se efectuó la audiencia por diferentes motivos, pues algunas veces no se hizo por temas ajenos como falta de luz. El fiscal dijo que había un lapso de tiempo que no se tenía que contabilizar y por eso no se da el vencimiento de términos. Confío en Dios que esto siga marchando así de bien, que la justicia haga lo suyo porque no queremos que el asesinato de mi hija quede en la impunidad”, manifestó Bello.

Roberto Fernández Villa, de 50 años, quien sostenía una relación sentimental con Yared, se encuentra privado de la libertad en la cárcel San Sebastián de Ternera a la espera del fallo condenatorio, decisión que se daría el próximo 13 de septiembre en una nueva audiencia de acuerdo con lo expresado por la madre de la joven asesinada en vía pública.

“Sí hay pruebas, hay testigos y hay videos de lo que pasó. Él la había invitado a cenar con unos amigos de él en Bocagrande, pues a él no le gustaba que mi hija andara con sus amigas, le prohibía muchas cosas. Ellos como que tuvieron una discusión allá y se vinieron temprano en la noche a la calle El Progreso de Torices donde nosotras vivíamos. Estando allí, unos muchachos se dieron cuenta que la sacó con brusquedad del se bajaron del carro y empezó a agredirla; le dio unas bofetadas, ella se las devolvió. Luego los jóvenes se metieron para defenderla, el tipo (Roberto) comenzó a reclamarle a uno de los muchachos que supuestamente estaba grabando con su celular y le dijo que lo iba a matar”, contó Norma Bello.

La madre de la joven asesinada agregó que los jóvenes se marcharon al ver que el compañero sentimental de Yared supuestamente estaba armado. Acto seguido, la habría agredido con arma cortopunzante. Norma Bello, señaló que presuntamente Roberto Fernández dijo que su hija recibió la lesión en medio de un atraco.

“Cuando se fueron le dijo a mi hija con mucha rabia: “espérame que te voy a matar”. Ella no pensó que iba a hacer eso, él regresó, le mandó una especie de una trompada, pero le enterró un cuchillo debajo de las costillas. Después la llevó a la clínica, pero era muy tarde, mi hija llegó muy mal casi sin signos vitales. Lo que me dijo fue que ella estaba desamayada por la impresión que la iban a atracar, yo le expresé que a mi hija no la atracaron porque él tenía todas sus prendas”, aseveró.

Yared Pomares falleció en la clínica San José de Torices pese a los esfuerzos de los médicos. Hoy, siete meses después, sus seres queridos confían en una condena ejemplar de la justicia colombiana para que este caso no quede en la impunidad como muchos en el país.