Director de la UNP confirmó que 18 congresistas reciben combustibles

Durante la discusión del proyecto que busca reducir el salario de los congresistas en el Senado de la República, el senador JotaPe Hernández reveló que habría representantes y senadores que estarían recibiendo cupos de peajes y combustibles por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Luego, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, reveló el nombre de los 13 congresistas que estarían recibiendo estos beneficios de la UNP.

Ante esto, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, confirmó que 18 congresistas estan recibiendo combustibles por parte de la entidad. Aún así, también aseguró que la entrega de estos recursos está establecida desde el gobierno pasado.

“Esta administración no ha autorizado ni un solo derecho para esto. Yo no he firmado ninguna resolución ni ninguna autorización para conducir a ningún parlamentario de ningún partido, entonces todo lo que encuentran fue entregado antes de que llegáramos nosotros a la administración”, aseguró.

Además, explicó qué hay medidas establecidas para que los congresistas reciban estos beneficios por parte de la Unidad Nacional de Protección.

“Hay algunos que son parlamentarios que tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o los de la Unión Patriótica que tienen un fallo de la Corte Internacional. También me encuentro con que están los parlamentarios firmantes de paz del Partido Comunes que por un acuerdo que se está desarrollando y que estamos cumpliendo han tenido ese manejo. Son los únicos que tienen esas diferencias”, señaló.

Finalmente, el director de la UNP presentó quiénes son los 18 congresistas que están recibiendo combustibles:

Senador Iván Cepeda, Polo Democrático

Representante a la Cámara Diógenes Quintero, curul de Paz

Senadora Aida Avella, Unión Patriótica

Senador Alfredo Deluque, Partido de la U

Representante a la Cámara Marelen Castillo, Liga de Gobernantes Anticorrupción

Senadora Jahel Quiroga, Unión Patriótica

Representante a la Cámara Karen Manrique, curul de Paz

Representante a la Cámara Jorge Rodrigo Tovar, curul de Paz

Representante a la Cámara Juan Felipe Corzo, Centro Democrático

Senadora María Fernanda Cabal, Centro Democrático

Senador José Vicente Carreño, Centro Democrático

Representante a la Cámara Ermes Evelio Pete, coalición Pactó Histórico

Representante a la Cámara Jorge Andrés Cancimance, coalición del Pacto Histórico

Representante a la Cámara José Alberto Tejada, coalición del Pacto Histórico

Senadora Gloria Florez, Pactó Histórico

Representante a la Cámara William Yesid Guerrero, partido Liberal

Representante a la Cámara Juan Loreto Gómez, partido Conservador

Senadora Clara López, Pacto Histórico