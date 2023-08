Alberto Gamero sobre su renovación: “No creo que vaya a haber ningún problema”

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios y vigente campeón de la Copa y la Liga colombiana con el cuadro Embajador, se refirió, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, a la renovación de su contrato, tema sobre el cual comentó que aunque aún no se ha llegado a un acuerdo, considera que no habrá “ningún problema” para ello. Así mismo, confimó la gravedad de la lesión de Stiven Vega y habló de la situación de Juan Pablo Vargas, entre otras cosas.

Su renovación

“Ahí estamos, pero estamos bien. Ayer tuve otro dialogo con el presidente Enrique Camacho que viajó a Bucaramanga. No creo que va a haber ninguna clase de problemas. Mi contrato no termina mañana, ni este mes. Mi contrato termina hasta el 15 de diciembre. No hay desespero por eso”, comentó al respecto.

El samario añadió que hay “unas cositas” sobre las que debe hablar. “Esto no termina en octubre ni en noviembre, solo hasta diciembre, pero no hay prisa para eso... Es bueno (lo que le han ofrecido), han tenido consideración, hay unas cositas que tengo que hablar”.

Lesión de Stiven Vega

Entretanto, sobre las radiografías practicadas al volante Stiven Vega, quien se retiró tras un fuerte golpe en la mano derecha en el duelo de cuartos de final de la Copa Colombia ante Bucaramanga. El estratega confirmó que se trata de una fractura.

“Presenta una fractura de puño derecho, trauma de la noche anterior, se coloca yeso. Solicita tac para decidir tratamiento quirúrgico” y agregó: “Y es una lesión que de pronto no le va a afectar mucho porque no es una lesión de musculo, no es una lesión ni de rodilla, ni de tobillo, ni nada, simplemente y él puede comenzar a hacer sus trabajos hasta con yeso, no hay ningún problema”.

Renovación de Juan Pablo Vargas

Entretanto, de un supuesto interés del fútbol argentino por el defensa costarricense Juan Pablo Vargas, Gamero aseguró desconocerlo y aseguró que el jugador no le ha comentado nada al respecto. De igual manera, abrió la puerta a una posible renovación del Tico.

“No, yo hablo mucho con Vargas, vengo con Vargas desde el Tolima y hablo mucho con él, y lo que yo le he entendido y lo que le he visto a él, es que él está muy feliz aquí. Yo no creo que él, comenzando el torneo en Argentina, comenzando el torneo aquí, vaya a estar de una lado para otro. Creo que aquí tiene una casa que es conocida, un puesto que se lo ha ganado, aquí tiene también una congratulación que es ser capitán cuando no está Silva, cuando no está Vega”, comentó.

Y agregó: “no es fácil ser capitán de Millonarios y, por ejemplo, ayer salió Silva y el brazalete se lo dieron a Juan Pablo Vargas, yo creo que él aquí tiene una felicidad grande que yo no creo que de un momento a otro vaya a decir ‘Me voy a Argentina a ver qué pasa allá'.

“Por el momento, no. Ayer en el almuerzo y en el desayuno, yo le pregunto cosas y él nunca me ha manifestado que hay una posibilidad, ni nada, ni tampoco los directivos. Precisamente hoy cuando veníamos en el vuelo le pregunté al presidente Camacho y me manifestó que él tenía una charla ya la otra semana con Juan Pablo Vargas, con unos que no han renovado, quieren renovar con ellos la semana entrante”, concluyó al respecto.

Jugadores para la Selección Colombia

Entre otras cosas, Alberto Gamero comentó que aunque varios de sus jugadores se encuentran en un buen momento deportivo y disponibles para hacer parte de la Selección Colombia, de momento no ha sido notificado de la convocatoría de alguno para el inicio de las Eliminatorias.

“Es cierto mencionó (Teo Gutiérrez) jugadores en un buen momento y que siempre he dicho que deberían estar. Lo de (Omar) Bertel que puede ser un jugador importante para la Selección. Al que le toca bailar con la más fea es a Gamero, porque siempre me toca prestar jugadores para Costa Rica y para Colombia. Hay que aprender, superarse. Yo nunca voy a hablar para que a un jugador no lo lleven a Selección Colombia. No se si al club llegó algún correo porque a mi no me ha llegado nada”, dijo.

Y añadió: “hay jugadores que andan en un buen momento. Todos los días les digo a ellos que hay que mejorar para estar a una Selección Colombia o en un país o ir al fútbol internacional. Cada vez que llaman a mis jugadores es una felicidad porque yo feliz de que vayan”.