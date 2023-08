Delegación de paz del ELN pide respeto por los protocolos del cese al fuego

Bogotá

Esta petición es porque según los protocolos los posibles incidentes del cese al fuego entre el gobierno y el ELN por seis meses, indican que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, liderado por Naciones Unidas, debe informar a la mesa de diálogos lo que se esté presentando en terreno y no revelar datos sin que las partes conozcan los hechos.

Este reclamo es porque se conoció un reporte de 31 posibles incidentes al cese al fuego, pero no los entregó el Mecanismo en un comunicado oficial, sino fue revelado por José Félix Lafaurie, que hace parte de la delegación del gobierno colombiano, por lo que la delegación de paz del ELN está pidiendo prudencia con la que se maneja la información que, por su carácter y posibles consecuencias, es sensible y hasta que no exista una verificación no se puede dar como un incidente al cese al fuego.

La delegación de paz del ELN dice que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, tal y como está diseñado, no se ha desplegado al 100% todavía, ni en su dimensión territorial, ni respecto a la veeduría social, uno de sus elementos diferenciales, por ese reiteran la importancia de respetar los protocolos acordados para que la medida bilateral tenga el éxito que buscan las dos partes.