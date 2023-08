“La paz no puede convertirse en una estrategia política”: víctimas

Cúcuta

Las autoridades del Norte de Santander acompañan los procesos de identificación y reclamación de las víctimas del conflicto armado que se están desarrollando actualmente en el oriente colombiano.

A pesar de las condiciones y de los difíciles procesos que se llevan a cabo, en el proceso de diálogo con el ELN y las negociaciones con los demás grupos armados se mantiene el optimismo en la región.

Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander aseguró “en medio de estos proceso las víctimas dicen que no hay paz que la paz no existe, que la paz es un imaginario y solo una estrategia política”.

“Resulta que la paz obviamente no se va a volver real, hasta que todos los actores estén incluidos, pero hay dos elementos verdad y justicia y mientras siga impune todas estas muertes y mientras no haya justicia, pues no va a haber realmente una paz en el territorio” señaló.

Desde Norte de Santander se le sigue apostando al proceso de cambio, reconciliación y no repetición de los actores armados para buscar una verdad plena al conflicto armado.