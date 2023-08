Anthony Zambrano: “Zambrano otra vez está presente, juicioso y dedicado a su deporte”

Anthony Zambrano, atleta colombiano. (Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images)

El atleta colombiano Anthony Zambrano, quien fue descalificado este domingo en la primera ronda de los 400 metros del Mundial de atletismo en Budapest, se mostró optimista y esperanzado respecto a lo que viene para él esta temporada, manteniendo el objetivo de alcanzar un tiquete para los Juegos Olímpicos de París 2024.

En diálogo con Jorge Martínez para Deportes Olímpicos de Caracol Deportes, el guajiro destacó su actualidad y cómo viene preparándose para retomar su carrera, enfocado en lo que viene ahora en los Juegos Panamericanos.

“Bien, gracias a Dios, recuperándome de nuevo, volviendo al ruedo, viendo que Zambrano otra vez está presente, juicioso y dedicado a su deporte. Lastimosamente no clasifiqué porque pisé raya, pero eso va parte del juego. La verdad motivado para Juegos Panamericanos”, señaló Zambrano sobre cómo se encuentra actualmente.

De lo que viene para él en este 2023, enfatizó: “ya lo importante fue que vine a hacer la marca de Juegos Olímpicos, de París, para irme tranquilo. Pero yo siempre le he dicho y le he pedido a Dios que me dé lo que merezco, ni más ni menos y Dios me dijo ‘hoy no te toca, demosle la oportunidad a otra persona’, pues lo acepto con responsabilidad, a seguir enfoncado entrenando y seguir con el objetivo en París, Juegos Panamericanos, Liga Diamante y todo lo que se venga arrasar con el favor de Dios, este año arrasar con lo que queda y el próximo con todo”.

Mientras que explicó sobre su descalificación: “pisé, pero bueno, eso como vuelvo y repito, eso es parte del juego y me gustó, porque uno en la vida tiene que experimentar muchas cosas en el deporte, experimenté la rabia, está bien, eso uno lo va calculando, como que la próxima vez tener más precaución cuando uno está pisando, pero eso es mucha adrenalina y uno no se da cuenta”.

Anthony Zambrano logró una histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 festejados en el año 2021, tras firmar una marca de 44,08 en los 400 metros masculino de las justas deportivas.