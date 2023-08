Se cumple el primer mes de la legislatura: reformas del Gobierno Petro siguen estancadas

Congreso

Fría se mantiene la relación entre el Gobierno Petro y el Congreso, pese a los cambios que se hicieron en el gabinete ministerial y a que esta misma semana se reunió el presidente con la bancada de La U buscando avanzar en el ‘Gran Acuerdo Nacional’. Aunque se acaba de cumplir un mes de la segunda legislatura de este cuatrenio, en este tiempo no se abordó en nada la agenda del Gobierno.

Para el coordinador del Obervatorio Compás Legislativo, Johan Caldas, “ha sido baja la gestión legislativa en ambas cámaras. Se han llevado a cabo algunos debates de control político y el debate de pocas iniciativas. De hecho, pasado el primer mes de esta legislatura no se ha discutido ninguno de los proyectos priorizados por el Gobierno, e incluso no se han presentado proyectos esperados como el Código Minero o la modificación al Código Sustantivo del Trabajo”.

Aunque las reformas a la Salud y la Pensional, que fueron la prioridad del Gobierno en la legislatura pasada, actualmente están a la espera de su segundo debate, nisiquiera han sido anunciadas en las plenarias de Cámara y Senado, respectivamente.

Esta parálisis, que viene desde finales de la legislatura anterior, tiene varias razónes de ser, según considera el académico Mauricio Jaramillo. “La agenda está detenida por varias razones: primero por los escándalos que han golpeado la legitimidad del presidente, luego creo que hay un interés ahora, cada vez va a ser más marcado, por las elecciones locales, pues los legisladores se van a centrar en hacer campaña en las elecciones para Concejos, Asambleas, alcaldes, gobernadores, etc.”.

Para el analista, además, también influye que “no hemos podido ver al Gobierno con una agenda clara, no ha dicho muy bien qué temas va a retomar ahora; habló de la Reforma a la Educación, no se sabe muy bien qué va a pasar ahora con la columna vertebral de las reformas sociales, que son salud, pensiones y trabajo. Entonces no se ve a un Gobierno muy activo, visibilizando esos temas, sino priorizando otros, como en el caso de la Paz total con el ELN”.

Según cifras de Compás Legislativo, en este primer mes de legislatura se han radicado 223 proyectos nuevos, y en total 475 iniciativas hacen trámite actualmente. Y, en efecto, no se han radicado aún proyectos esperados como las reformas Laboral, a la Educación y al Código Minero, ni las iniciativas de sometimiento a la justicia y humanización de la política carcelaria.

Este bloqueo legislativo también tiene que ver, como se mencionó al principio, con que aún no se materializa la reconstrucción de la coalición de gobierno. El ejecutivo sabe que en este momento no tiene los votos para seguir con el trámite de sus reformas, sobretodo porque deben pasar por las plenarias. Tampoco hay claridad sobre qué partidos volverían a apoyar al Gobierno, teniendo en cuenta que este respaldo puede tener un costo electoral en las elecciones de octubre.