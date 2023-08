“Destinación de recursos nos deja dudas”: concejales sobre proyecto de Transcaribe

Cartagena

En sesión extraordinaria se leyó la respuesta a la solicitud enviada por el Concejo Distrital de Cartagena a la Secretaría General, en virtud de la proposición 075 del 2023 aprobada el pasado 18 de agosto, la cual tiene que ver con el tema de los recursos para acreditar el rubro, y fortalecimiento operacional del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe.

Dentro de dicha solicitud, uno de los puntos a aclarar son los avances significativos que garanticen la sostenibilidad del sistema de transporte masivo-Transcaribe, así como también cuál ha sido la gestión, desarrollo, estrategias o actuaciones que ha realizado el Distrito para la aprobación de un crédito con fines de subsidiar la tarifa al usuario.

En ese sentido los concejales no se mostraron satisfechos con la respuesta enviada por la secretaria general (e) Doris Arrieta Cano, por lo que solicitaron que sea estudiada nuevamente y detallada, para posteriormente darle vía libre a la aprobación.

Uno de los cabildantes que mostró su preocupación fue David Múnera quien afirmó en su intervención que la respuesta enviada por la Secretaria General fue muy lamentable y que más que aclarar deja un mar de dudas.

“Es una respuesta la verdad desastrosa. Leyendo parte de esta respuesta, de verdad que es triste. Yo siendo el alcalde le pido la renuncia a la funcionaria. No es capaz de reconocer su incapacidad de manejar Transcaribe. Yo soy un defensor de lo público y no he creído nunca, que lo privado sea mejor que lo público. El día que acepte esa tesis de verdad que prefiero no ser más servidor público”, afirmó.

Entre tanto, la cabildante Gloria Estrada sostuvo que tampoco votaría en segundo debate este proyecto de acuerdo, por no tener una claridad en el tema. “Estoy muy preocupada por este proyecto que cursa en este momento por el Concejo de Cartagena. Desde la primera audiencia, incluso desde el primer debate dejé mis consideraciones y creo que para el segundo debate tampoco votaría este proyecto de acuerdo”, expresó.

Para la concejal este es un proyecto que debe ser estudiado muy bien y analizarlo con profundidad. “Habla de un traslado, pero a la vez concesionar a 12 años operadores de Transcaribe y están hablando de un saneamiento. Un proyecto que tiene diferentes componentes, que para mí no tendría unidad de materia”, puntualizó.