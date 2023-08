Alarma por bajo nivel del Río Magdalena en Pinillos, Bolívar

Cartagena

Un enérgico llamado de alerta hicieron los habitantes del municipio de Pinillos – Bolívar por el bajo nivel que presenta el Río Magdalena, cuerpo que agua que pasa por todo el casco urbano de esta población.

Pobladores aseguran que la cabecera municipal está prácticamente incomunicada, teniendo en cuenta que la principal forma de llegar es por este cuerpo de agua porque las vías terciarias se encuentran en mal estado. El medio de transporte más usado en estos momentos es la motocicleta.

“Nuestro río se ha ido perdiendo, ya aquí solo quedan caños, todo esto se volvió playa no queda mucha agua. Estamos pidiéndole al Gobierno Nacional que por favor nos ayude con nuestras vías, porque toda la conectividad del municipio de Pinillos es por agua, nosotros no tenemos vías ni carreteras de acceso”, aseguró Kary González, habitante del municipio.

La líder de esta población solicitó al presidente Gustavo Petro el arreglo de las vías terciarias, obras que permitirían minimizar esta situación y evitar el encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar.

“El 70% del municipio no cuenta con agua potable, no tenemos acueducto. Pedimos al señor presidente que nos agilice la obra, él nos dijo que no iba a ser la carretera negra para desembotellar Pinillos. Nosotros aquí seguimos en la era de piedra, no conocemos los carros y necesitamos que por favor nos ayuden”, expresó.

Kary González advirtió que si la situación se mantiene, todo el municipio sufrirá un alza considerable de precios en los alimentos. Otra de las preocupaciones es la atención de emergencias médicas, pues todos los pacientes eran sacados por el Río Magdalena a través de una ambulancia acuática.

“Necesitamos la conectividad, necesitamos que nos ayuden con las vías porque ahora todo se va a poner más costoso para nosotros porque tenemos que pagar doble transporte. No tenemos una ambulancia porque al puerto de Pinillos no puede llegar. Necesitamos vías, necesitamos carreteras”, concluyó.