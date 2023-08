Stiven Vega sufrió una fractura en el puño derecho y será operado

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, confirmó en diálogo con El Alargue de Caracol Radio la gravedad de la lesión de Sitven Vega, quien sufrió un fuerte golpe en la mano derecha en el juego de este jueves ante el Atlético Bucaramanga, por los cuartos de final de la Copa Colombia.

“Presenta una fractura de puño derecho, trauma de la noche anterior, se coloca yeso. Solicita tac para decidir tratamiento quirúrgico”, comentó Gamero sobre el reporte médico tras realizarle las respectivas radiografías al volante de 25 años.

El estratega explicó cómo se dio la lesión: “nosotros nos dimos cuenta que él saltó al balón y el jugador se le quedó abajo y él cuando cae es cuando entierra el puño, y sin embargo le sacaron amarilla fue a él y él fue al balón”.

Mientras que le bajó un poco de tensión al tema, asegurando que podrá seguir entrenando con su yeso, una vez reciba la atención necesaria. No obstante, aseguró no conocer detalles del tiempo de su incapacidad.

“Y es una lesión que de pronto no le va a afectar mucho porque no es una lesión de musculo, no es una lesión ni de rodilla, ni de tobillo, ni nada, simplemente y él puede comenzar a hacer sus trabajos hasta con yeso, no hay ningún problema”, concluyó al respecto.

Steven Vega fue titular en las dos finales del fútbol colombiano pasado ante Atlético Nacional; mientras que en el presente semestre había disputado cinco partidos, tres por Liga y dos por la Copa Colombia.