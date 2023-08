Daniel Ruiz: Hubo un acercamiento de Nacional, pero acá jugaría siempre en Millonarios

Daniel Ruiz, volante bogotano que regresó a Millonarios tras un breve paso por el Santos de Brasil, dio detalles de lo que fue su primera experiencia en el fútbol internacional. El bogotano habló en El VBar de Caracol Radio de su sueño de regresar a la Selección Colombia y reveló que hubo un acercamiento de Atlético Nacional en el presente mercado de pases, pero dejó en claro que su primera opción siempre ha sido el cuadro Embajador.

“Hubo un acercamiento, pero como siempre se supo mi primera opción siempre es Millonarios y aquí en Colombia donde jugaría siempre va a ser en Millonarios. Se quedó en eso, en una pregunta que el hicieron a mi representante para nada más”, comentó el jugador de 22 años sobre el interés del cuadro antioqueño.

Al respecto, al ser interrogado si él jugaría únicamente para el conjunto bogotano en el fútbol colombiano, Ruiz añadió: “Esperemos que sea así, la vida da muchas vueltas, pero esperemos que sea así”.

El sueño de la Selección Colombia

Antes de marcharse al Santos, Ruiz fue convocado por Néstor Lorenzo para el amistoso ante Estados Unidos el pasado 29 de enero, sumando 22 minutos en el empate 0-0, el bogotano espera volver a ser tenido en cuenta en el proceso por el estratega argentino.

“El reto y el sueño siempre va a estar de representar a Colombia. Ahorita es volver a sumar minutos, hacerlo de la mejor forma y Dios quiera se pueda lograr algún llamado”, comentó el volante de Millonarios.

¿Le dolió no haber estado en la final?

Del título ante Atlético Nacional, aseguró haber seguido el partido a la distancia y que sintió un sinsabor por no haber podido disputar dicho compromiso. “Dolor no, tal vez un sinsabor por no haber estado en ese momento, al final ver a mis compañeros felices, al profe Gamero que tanto que lo buscó, el proceso que muchas veces se le criticó porque no llegaban los títulos, creo que al final se dieron los resultados del trabajo del día a día de todo el grupo”.

Jugar con Silva y Cataño

Ruiz tuvo su primer partido como titular con Millonarios en este nuevo ciclo este jueves, en la visita ante el Atlético Bucaramanga, ahí compartió el medio junto a David Mackalister Silva y Daniel Cataño.

“Ya he jugado con Macka, con Daniel, creo que los tres nos sentimos muy cómodos jugando juntos, entonces creo que va a ser muy bonito los partidos que podamos jugar los tres, para la hinchada y para el equipo”, comentó al respecto.