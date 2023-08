Pereira golea a Jaguares, logra su primer triunfo en liga y pone la mira en Palmeiras

Pensando en partido del próximo miércoles, donde Deportivo Pereira se enfrentará a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el equipo local alcanzó su primer triunfo en la liga colombiana. En medio de la celebración de los 160 años de la capital de Risaralda, El Grande Matecaña le regaló a su afición una alegría tras imponerse 3-0 ante Jaguares en el juego válido por la fecha 6.

Dominio de Pereira en el primer tiempo

Con un inicio muy detenido, se fueron acumulando minutos adicionales luego de varias pausas. En principio se percibía un Jaguares bastante firme pero, aunque tuvo posibilidades, no lograron acciones concretas que pusiera en riesgo la portería de los locales.

Parecía que al Matecaña le faltaba concreción en la toma de decisiones, pues no lograban mantener su dominio hasta el último cuarto de la cancha. Cristian Blanco no terminó de encajar en el equipo y su desempeño futbolístico no destacó en los primeros 45 minutos.

El equipo de Montería mostró valentía y procuró fortalecer la línea defensiva para mantener el marcador sin acción. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, sobre el minuto 32 cayeron los visitantes.

Con tiro de esquina, el gol llegó en otra vía de juego y en pelota quiera, Pereira abrió el marcador. Tras un centro, Carlos Ramírez reamtó de cabeza, libre de marca, no tuvo resistencia por parte del defensor de Jaguares y la esférica quedó en la zona de Adrián Balboa quien logró enviarla al fondo del arco al ponerle el pecho.

Tras la primera anotación, el Grande Matecaña no bajó los brazos y el conjunto del Sinú se dedicó a aguanta el ímpetu de sus rivales. Con buenas jugadas de Díaz, Castaño y Duván Rodríguez, intentaron acortar la diferencia y hacer un partido interesante, pero no lograron más que jugadas aisladas que no les permitieron definir.

Errores conceptuales de Jaguares

El mérito defensivo también se lo lleva el Pereira que no solo fue el único capaz de convertir, sino que supo cerrar los carriles externos a Jaguares al reconocer que podrían hacerles daño.

Se enfrío el arranque del tiempo complementario con un choque del arquero Quintana con Díaz. Pero, pocos minutos después en una acción compleja de interpretar, un toque de Banguera al jugador del Pereira resultaría en un posible penal para los pereiranos. Luego de la revisión del VAR se determinó que no había acción malintencionada. No hubo falta y el marcador se mantuvo 1 por 0.

Ante los errores de los celestes, en una acción que se nació en el saque de banda, Larry Angulo, con un remate espectacular amplió el marcador sobre el minuto 75. Y lo que parecía una sentencia definitiva, terminó en masacre para Jaguares. El Monumental fue el escenario de un 3-0 a favor de Pereira, luego del segundo tanto de Adrián Balboa, a los 84 minutos del segundo tiempo, que terminó de enterrar a su rival en La Perla del Otún.