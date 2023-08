En Piedecuesta no hay ni donde hacer denuncias por atracos: Wilson González

Bucaramanga

Wilson Gabriel González Vargas, tiene 32 años, creció en el corregimiento de Pescadero, es ingeniero civil de profesión, especialista en Gerencia y candidato a magíster en infraestructura vial. Ha sido concejal de Piedecuesta durante dos periodos y ahora aspira a la alcaldía de este municipio con el aval del Partido de La U.

“No tengo ningún tipo de inhabilidad”: William Mantilla Serrano

González viene de una familia de campesinos tradicionalmente política en Piedecuesta, su padre que se llama también Wilson González, fue concejal por cinco periodos representando al sector rural.

Festivalito Ruitoqueño y la cuota infantil

“Me inscribí solo con el aval del partido de La U toda vez que no pensamos hipotecar o pignorar Piedecuesta por un par de avales porque eso es lo que pide la clase política tradicional, quieren que por un aval tengan la Piedecuestana o una secretaría puntual, este es un gobierno de la ciudadanía, la ciudadanía es la que elige y el alcalde no puede ser para unas mafias políticas”, agregó González.

Marelen Castillo hace críticas de la relación entre Gobierno Nacional y Gobernadores

Sobre la calificación del alcalde actual, Mario José Carvajal, señaló que la gestión ha sido mala “las obras nunca llegaron, fueron mal planeadas, presuntamente existen unas alianzas con el mega contratista Julián Serrano”, puntualizó González.

Dice González que ahora este mega contratista es el encargado de las mejoras en el parque de Piedecuesta y agrega que no crea que sea posible que se entregue antes del primero de octubre.

Sobre los problemas de Piedecuesta señaló que uno de los problemas principales es la inseguridad, “la mitad de las cámaras no sirven, es la única ciudad del área metropolitana que no tiene CAIs” y enfatizó que en el municipio no se pueden poner denuncias e incluso agregó que las personas tienen que llegar hasta Bucaramanga para poder hacerlas.

La otra problemática que manifiesta el candidato que se encuentra en Piedecuesta obedece al tema de la movilidad y dice que son problemas que no son medibles porque no existen metas en el plan de desarrollo y “a las administraciones locales eso no les importa, solo les importa las construcciones o los mega contratistas”.

Señaló que lo primero que se debe hacer es des embotellar Piedecuesta y para eso plantea la construcción de varias obras con las que buscaría mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues enfatiza que el municipio ha crecido pero los mandatarios no lo han entendido.