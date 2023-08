Marelen Castillo hace críticas de la relación entre Gobierno Nacional y Gobernadores

Bucaramanga

La parlamentaria que llegó a este cargo por estatuto de oposición, hizo referencia a la relación fragmentada entre los Gobernadores y la Presidencia, en este momento la política del país atraviesa por una difícil situación que se ha podido apreciar en los últimos días por la división y cero comunicación entre el Gobierno Nacional y los mandatarios departamentales, quienes exigen ser escuchados frente a temas de orden público, falta de garantías para las elecciones territoriales, entre otros.

Castillo señaló, que es urgente que desde la Presidencia se tenga una comunicación con los mandatarios: “Necesitamos, que haya una buena articulación, entre el gobierno nacional y el gobierno territorial, para poder realizar un proceso de gestión real para el país, donde sean atendidos los territorios, ¿Cómo se va a dar este proceso si no hay un diálogo? si no hay unas mesas de trabajo acorde a lo que necesita el país, si no se atienden, las necesidades de todos nuestros gobernantes regionales”.

Tras el documento en el que los 32 gobernadores solicitaban al Gobierno Nacional ser atendidos, la llamada de atención cayó fuertemente sobre el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien calificó de “hipócritas” a los gobernantes que han denunciado la compleja situación de inseguridad, especialmente en el tema de las elecciones.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, mencionó: “No puede ser un debate electoral, un debate sistemático, nosotros en reiteradas oportunidades le hemos pedido al gobierno tomar acciones contundentes y articular con los gobernadores y alcaldes del país para poder contrarrestar esos grandes flagelos”.