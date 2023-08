Velatón por María Juliana Murzi Pabón joven que falleció en accidente de la cra 27

Bucaramanga

En la cra 27 con Av. González Valencia se realizó un acto simbólico, pidiendo justicia por la joven que perdió la vida en el accidente ocasionado entre dos motocicletas. María Juliana Murzi Pabón, quien era estudiante de medicina y que falleció en el lugar de los hechos fue despedida por sus amigos y compañeros de la carrera de salud, con unas sentidas palabras.

Carlos Yepes, amigo de la joven, habló de la importancia de ser conscientes y cumplir las reglas a la hora de manejar: “No es cuestión de generar odios, son verdades que hay que decir, era una persona indocumentada, en cuanto a que no tenia licencia de conducción, SOAT, no tenía técnico mecánica, no tenía nada, es darse cuenta que esto no es un juego que esto no, que estábamos a tres meses de poder culminar algo , seis años de esfuerzo de trabajo, un año en un hospital, 16 horas al día con la esperanza de ese grado y Juli era de las personas que más lo merecía”.

El cuerpo de María Juliana permaneció un día en Bucaramanga para recibir un adiós por sus amigos en una ceremonia religiosa y el miércoles 16 de agosto llegó a las 4:30 p.m. a Arauca, para encontrarse con sus familiares.

María Camila Acevedo, amiga y compañera, recordó el esmero y dedicación de María Juliana durante su carrera: “realmente fue muy grande, Juli, estudió con crédito Icetex su carrera y aparte de eso tenia una beca por promedio con la universidad, Juli estudiaba muchísimo”.

Sus amigos y compañeros que llegaron al lugar donde se presentó el accidente, realizaron esta velatón como un llamado a la comunidad para crear conciencia sobre el respeto y cumplimiento de las normas a la hora de conducir para que un hecho como este no se repita. María Juliana fue despedida en medio de recuerdos, anécdotas y melodías llaneras.