Padre de la funcionaria secuestrada en Convención se ofrece en canje

Cúcuta

Los familiares de la joven Kamila Suárez, funcionaria de la Registraduría secuestrada en el municipio de Convención el pasado martes 15 de agosto, agradecieron el apoyo que se ha brindado por toda la comunidad en medio de esta difícil situación que están viviendo por su secuestro.

Su padre, el señor Giovanny Suárez, exigió su pronta liberación y propuso un canje para garantizar el bienestar de la joven de 21 años.

“Le pido a los captores que se comuniquen conmigo ¿por qué tenían que llevársela si es una niña? llámenme, yo hago un cambio por ella, me voy a la hora que quieran, no le digo a nadie, cojo para donde quieran, les llego” dijo el padre de la joven.

En medio del dolor y la incertidumbre, hizo el llamado a los captores de su hija para que respeten su vida.

“Les pido por Dios que me respeten a mi hija, comuníquense conmigo lo más pronto que puedan, y si podemos hacer un cambio, yo me voy, yo me voy por ella” dijo el señor Giovanny.

Comerciantes, alcaldía y habitantes del municipio se han unido en plantones pacíficos exigiendo el regreso a la libertad de la funcionaria.