“Ni Mario Camacho ni Edgar Gómez están en mi campaña”: Carlos Sotomonte

Bucaramanga

Carlos Sotomonte tiene 31 años, es licenciado en español y literatura y se inscribió como candidato a la alcaldía de Bucaramanga con el aval de las firmas que recogió con su grupo significativo de personas ‘Coraje’.

El candidato señaló que ‘Coraje’ obedece a lo que ha tenido que vivir a lo largo de su vida, empezando por la pérdida de sus padres desde muy joven, “yo me crié en un contexto en donde pude darme cuenta como interpretar las necesidades de la comunidad”.

Era santandereano el militar asesinado en Chocó

Sotomonte hizo parte del movimiento estudiantil MANE y señaló que fue allí en donde se enamoró de la educación y por eso es licenciado, también ha hecho parte de la lucha por la defensa del páramo de Santurbán, “si no protegemos Santurbán, si no recuperamos el río de Oro el futuro de Bucaramanga queda en vilo”.

Sin agua 5 barrios del norte de Bucaramanga

Estuvo trabajando en las administraciones de Rodolfo Hernández y Juan Carlos Cárdenas y enfatizó que tiene una relación de respeto hacia ellos pero “tengo la concepción distinta de la política, vienen del sector privado y han considerado que el sector público es una empresa y por eso creen mucho en la eficiencia, yo sí creo que el sector público es de gastar en lo público, que haya inversión social”.

Hoy se vencen 2.000 vacunas pediátricas contra el Covid-19

Agregó que él es un enemigo de la privatización de las empresas y señaló que en el acueducto preside la junta directiva el alcalde de Bucaramanga no sería quien está tomando las decisiones. “El acueducto debe volver a ser gobernado por el sector público”, puntualizó Sotomonte.

Agregó que no es posible que el sector corporativo termine reduciendo las decisiones para un sector muy pequeño en la ciudad, “a veces yo creo que hasta con un conflicto de intereses” y señala que ese pequeño grupo serían amigos de Rodolfo Hernández.

Dice también que la gente se sorprende de ver una cantidad de personas a su alrededor y que está uniendo a muchos sectores, sobre Danilo Romero señaló que es uno de sus grandes amigos y dijo que era una especulación política que Mario Camacho y Edgar ‘Pote’ Gómez estén detrás de su campaña.

“Lo que se les hace muy raro a los políticos de esta región es que una persona joven, que no tiene los apellidos tradicionales, que no tiene los recursos, tengan la opción de ser alcalde, entonces tienen que buscar el jefe. Me dijeron que era el de Rodolfo, el Juan Carlos, el de los Aguilar, el de Mario y el del Pote”.