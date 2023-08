Juan Espitia: “No me considero un arquero ataja penales, pero tengo la guía”

Independiente Santa Fe venció a Deportivo Cali en los octavos de final de la Copa Colombia. Después de empatar en el global en los úlitmos minutos, todo se definió en la tanda de penales, donde Juan Espitia se volvió figura tras atajar tres penales de la serie. El portero de 23 años estuvo dialogando en los micrófonos del Vbar Caracol de Caracol Radio sobre la clasificación de los Cardenales, los altercados por el ‘papelito’ y los cobros.

Sobre si es un arquero ataja penales, Espitia aseguró que no, pero que tiene grandes consejeros, como Rufay Zapata, entrenador de arqueros, y su compañero, Anthony Silva: “Tuve la oportunidad en el sub-20 de atajar una tanda contra el Cali y América. No me considero ataja penales, pero tengo la ‘guía’, además de Rufay Zapata y Anthony Silva que me dan consejos todos los días”.

El guardameta también comentó que la intuición fue el factor fundamental para atajar los tres penales: “Es la intuición. Teníamos los pateadores con el analista de video, además de tenerlos en un tarrito. Teníamos ciertos cobradores y esos no estaban dentro del campo. Tocó actuar sobre la marcha y creo que se realizó bien. Estamos contentos con lo que se realizó anoche”.

El ‘papelito’

Nos estamos fijando demasiado en lo que podía pasar. Si se tiene o no el papel, no te asegura que vas a tapar el penalti. Nosotros teníamos que Teo la abría y la terminó cruzando. No sólo te puedes fijar sólo en eso.

El diálogo con Rodallega

Creo que Hugo es una persona que nos ayuda día a día. Es una excelente persona y deportista, y ahí lo demostró. A pesar de la pelea y eso, nosotros no estábamos fijando en el penal y lo que podía pasar. Me dijo que estuviera tranquilo que si ellos hacían el gol, él lo aseguraba, pero que estaba tranquilo porque sabía que yo lo iba a atajar. La intuición me llevó a que iba a tirarla al mismo lado.

Arquero de Copa

Lo que pasa es que se había dicho que yo tapaba en Copa, y Anthony en Liga, pero el pofe quería tener una continuidad en su equipo después del partido en Cali. Quiso darme la oportunidad para que tuviera rodaje y contento con cada oportunidad que tenga.

Escuche la entrevista completa