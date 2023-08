Firmante de paz en Turbaco recibieron 250 gallinas ponedoras

Cartagena

Con la entrega de 250 nuevas gallinas ponedoras, que se suman a otras 495 que recibieron en diciembre de 2022, firmantes de paz del municipio de Turbaco y sus familias consolidan un emprendimiento económico que les permite surtir tiendas y pequeños comercios del municipio.

La iniciativa productiva, con el aporte económico de la Alcaldía de Turbaco, encabezada por el firmante de paz Guillermo Torres, también ha contado con el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, y la Fundación Hogar Juvenil, que ha brindado asesoría técnica a las familias vinculadas.

Lucely del Carmen Martínez Polo, firmante de paz vinculada con su familia a este emprendimiento económico de producción y comercialización de huevos, resalta la significativa transformación que ha representado para su vida y la de los suyos contar con su propio negocio. Ella, quien sin falta llega a las 6:30 de la mañana al predio, se encarga de la alimentación de las gallinas, el abastecimiento del agua y de la recolección de los huevos que posteriormente son vendidos por su hija en los diferentes puntos de comercio del municipio. “Lo mejor que me ha pasado ha sido tener este proyecto. Me siento satisfecha porque mi hija está vinculada. Aquí somos tres familias y yo estoy vinculando a mi hija porque, como no sé mañana qué me pueda pasar, ella queda en mi reemplazo. Actualmente, estamos produciendo entre 12 a 13 anaqueles de huevos diarios”, resalta Martínez.

-En Bolívar, 255 firmantes de paz consolidan sus nuevos proyectos de vida con el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN. -En el departamento hay 123 proyectos productivos colectivos e individuales aprobados, con el acompañamiento permanente de la ARN, a través de los cuales los firmantes de paz fortalecen su sostenibilidad económica.