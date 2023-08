En sepelio de hermano de Jorelyn Carabali se robaron la camioneta de Daniela Caracas

Valle del Cauca

Mientras se cumplía el sepelio de Paulo Andrés hermano de la jugadora de la Selección Colombia, Jorelyn Carabali, en el Cementerio Metropolitano del Norte en Cali, delincuentes se llevaron la camioneta de la también jugadora de la Selección, Daniela Caracas.

“Ella es mi pana y mi amiga, viajó desde Chile conmigo no sólo para apoyarme a mí, también a mi madre, a mis hermanos y a mi familia. Durante el sepelio sus padres dejaron la camioneta parqueada a las afueras del cementerio debido a que no había parqueadero y cuando salimos nos dimos cuenta de que ya no estaba”, relató en Caracol Radio, Jorelyn Carabalí.

La futbolista agregó que de inmediato solicitaron el apoyo de la Policía que se encontraba en los alrededores quienes de inmediato iniciaron las labores de búsqueda, así mismo, indicó que la denuncia ya esta en manos de la Fiscalía.

“Los uniformados que se encontraban en la zona estaban pendiente de evitar cualquier alteración de orden público por lo que no se percataron del hurto. Hemos tenido información que están intentando sacar la camioneta de la ciudad y eso me preocupa. Daniela y su familia estuvieron acompañándonos desde el inicio y el vehículo aún no ha aparecido”, agregó Carabalí.

La camioneta que fue hurtada a Daniela Caracas es una Mitsubishi Montero de placas ZRL921.

Ampliar

La defensa central de la Selección Colombia en los micrófonos de Caracol Radio aprovechó a agradecer a toda la comunidad que ha estado pendiente del caso de su hermano y envió un mensaje de fortaleza a todas aquellas personas que han perdido sus seres queridos de forma violenta