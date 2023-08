Empresas de transporte del Catatumbo piden fortalecer seguridad en las vías

Cúcuta

Las empresas de transporte del Catatumbo se encuentran en alerta por el incremento de acciones violentas en las vías del departamento.

Luego de la suspensión del paso en la vía Cúcuta-Tibú debido a la presencia de dos vehículos cisterna con letreros de “carro bomba” y grafitis alusivos a las disidencias armadas, hacen un llamado de atención a las autoridades para brindar acompañamiento y seguridad en las carreteras.

“La situación ha sido la misma siempre, grupos armados que salen a parar los carros y muchas veces hasta quemarlos, eso es el pan de cada día en esa ruta. El estado tiene muy abandonada la zona del Catatumbo, no le ponen atención, como no les genera mayores ganancias, por eso no hay inversión social” dijo a Caracol Radio uno de los conductores que cubre la ruta Cúcuta-Tibú.

Aseguran que estos hechos representan grandes pérdidas económicas para ellos por la suspensión en la prestación de los servicios.

“Aquí en la salida del Terminal hay que pagar lo mismo, el tramo recorrido es poco, pero igual los gastos del carro son igual como si fuésemos a cubrir la ruta completa, entonces son pérdidas porque los gastos son más y las ganancias son menos” agregó.

Llaman a los grupos armados a respetar la vida de la fuerza pública y la población civil en el departamento.