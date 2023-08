El otro lado del conflicto colombiano en ‘Somos Ecos’

Cine

Se estrena en salas de cine la primera película de Julián Díaz Velosa titulada ‘Somos Ecos’, una coproducción internacional entre Colombia, Estados Unidos e Italia que narra el conflicto en Colombia desde una perspectiva multifacética, neutral y humana, donde tres personajes con diferentes puntos de vista de la guerra, nos invita a vernos desde los zapatos de otros, el mensaje de la película es entender que somos más parecidos de lo que creemos, mezclando escenas de acción bien logradas, siendo una historia coral protagonizada por Sebastián Velásquez, Felipe Villamil y Maluisa López.

‘Somos Ecos’ surge a partir de la necesidad de ver una continua violencia en Colombia, con una visión de la guerra más humana narrando una realidad inconclusa y desconocida en el interior del país, en palabras de su director Julián Díaz a Caracol Radio sobre que buscaba con la película dice, “pienso que era vital mostrar cada uno de los lados del conflicto, desde la perspectiva humana de los jóvenes, porque siempre hemos caído en el error de pensar quienes son buenos, quienes son malos y pienso que para poder realmente tener una empatía y una transformación, tenemos que vernos desde la neutralidad y ver que los jóvenes que están ahí, nunca quisieron estar en ese lugar”.

El proceso de investigación de ‘Somos Ecos’ fue aproximadamente de 5 años por los diferentes rincones de Colombia en los cuales se entrevistaron a 175 personas que vivieron el conflicto desde diferentes puntos de vista, como; víctimas, ex guerrilleros, ex militares, ex paramilitares, líderes sociales y militares en servicio y el cómo fue cada una de sus experiencias durante la guerra y su juventud.

El largometraje se desarrolla en el año 2005, situada en la capital bogotana y en las selvas de Puerto Boyacá donde alguna vez se vivió un álgido conflicto, en una Colombia diversa y compleja. ‘Somos Ecos’ ha recibido premios como “Mejor película” en el Festival Internacional de Cine de San Diego en California, “Mejor Película y Mejor Fotografía” en el Festival de Cine de la India, y tres premios en el Festival de Cine de Bogotá a “Mejor Película, Mejor Director” y el segundo puesto a “Mejor Película Internacional”, entre otros y llega a salas de cine en Colombia desde el 17 de agosto, más información sobre funciones en la página y redes sociales de la cinta.