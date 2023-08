Comenzó el día y con él la congestión vehicular en el corredor universitario

Los habitantes de este sector de Puerto Colombia están desesperados, pues no pueden salir de sus casas a las 6:00 am, pues es la hora cuando comienza la congestión vehicular, según líderes de la comunidad se contabilizan que solo hasta las 7:15 am, transiten más de dos mil vehículos por las calles de la Dunas, una vía principal de Villa Campestre.

Alberto Cianci, líder y miembro de la junta del barrio, lleva dos días cumpliendo la labor de regulador de tránsito, pues en entrevista con Caracol Radio explicó que se ha puesto a colaborar para así contribuir a dar una solución a este problema que se complicó con el cierre de la carrera 51B, en donde se adelanta la obra de La Gran Vía.

Villa Campestre es unos de los barrios en donde más desarrollo inmobiliario se ha visto en los últimos meses, esto se da gracias a su cercanía con varios colegios y la Universidad del Norte, en donde la mayoría de los habitantes jóvenes cumplen con sus labores académicas, sin embargo, es el que menos vías de acceso tiene, pues solo tiene tres entradas y las mismas son las salidas.

La comunidad espera que las soluciones se den rápidamente, pues les espera todo un año escolar en estas mismas condiciones, pues según ha manifestado Cianci, la congestión vehicular también se da por la falta de acción de los mismos reguladores de movilidad del municipio de Puerto Colombia.

