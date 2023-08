Colombia tiene instituciones de las que deben estar orgullosos: Francis Fukuyama

Durante el octavo Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI que se desarrolla en Cartagena, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama, resaltó la importancia de las empresas en el desarrollo de la economía del país. Aseguró que sin ese sector no hay economía moderna. El escritor norteamericano exaltó el papel de las instituciones de Colombia frente a los peligros que existen para la democracia.

“Yo creo que en Colombia hay un sinnúmero de instituciones que ustedes deben estar muy orgullosos en comparación a otros países de la región, creo que ustedes tienen un sistema judicial muy fuerte”, indicó.

El politólogo estadounidense también se refirió a los gobiernos populistas como un problema para la democracia moderna.

“¿Qué pasa con el populismo? Es alguien que cree que las instituciones han sido capturadas por unas élites y por eso es por lo que todos los políticos populistas les gusta traficar en el tema de las conspiraciones. Dicen que lo que se ve en los medios no es la realidad, dicen solamente yo puedo resolver sus problemas, entonces confíen en mí, no confíen en los partidos, no confíen en la constitución, no en la ley, solamente en mí. El populista ataca a los sistemas electorales para asegurarse que jamás pierdan una elección y terminan siendo una amenaza de la parte democrática también””, expresó.

Fukuyama concluyó que el gran desafío tanto para el sector público como privado es dar respuesta a los retos de inclusión, en especial a los jóvenes.