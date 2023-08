Sin en el alcalde Dau se hará la presentación de resultados del Informe de Calidad de Vida

Este es un documento que anualmente muestra los avances, retrocesos y retos de la ciudad a partir de más de 200 indicadores objetivos, suministrados por fuentes oficiales, principalmente de las diferentes secretarías y dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena, así como de instituciones nacionales como el DANE.

Sin embargo, el alcalde de Cartagena William Dau, confirmó que no asistirá, “No iré a la presentación de Cartagena Cómo Vamos, sus resultados son del año 2022 y no comparto que sigan haciendo difusión de estadísticas de hace un año, confundiendo a la opinión pública. Es loable su intención, pero los resultados desactualizados no pueden ser herramientas adecuadas para el desarrollo de las ciudades.”

A pesar de esto, CCV reiteró la invitación a todos los actores de la ciudad, ciudadanía, organizaciones sociales, gobierno distrital, sector privado y candidatos a distintos cargos de elección popular, este martes 22 de agosto a las 2:00 p.m. en el Hotel Intercontinental y analicemos juntos cómo está la calidad de vida en Cartagena.

Siguiendo las consignas metodológicas de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, a la que pertenecemos junto a otros 20 programas con presencia en más de 40 municipios y ciudades capitales, presentaran series de tiempo que tienen en cuenta la tendencia de los indicadores con cierre al año inmediatamente anterior, siendo en este caso 2022, para así identificar si se han logrado avances en los retos históricos de la ciudad con la información más actual y confiable que hay disponible.

Para tal fin, desde enero, solicitaron a distintas dependencias del Distrito la información necesaria; sin embargo, la baja capacidad estadística territorial y la falta de sistemas de información ágiles siguen siendo un reto histórico en la ciudad.

Insumos como el Informe de Calidad de Vida son unas guías fundamentales para dar norte a la toma de decisiones, pues permiten ver un panorama completo de los retos a atender. Entidades como el DANE, referente estadístico por excelencia en el país, presentará los resultados de pobreza en Colombia de 2022, al finalizar el mes de agosto, demostración de que los datos siguen siendo relevantes para la toma de decisiones.

Desde Cartagena Cómo Vamos se suman a la presentación del ICV 2022, tal como lo han hecho ciudades cómo Bogotá, Manizales y Bucaramanga, los pasados 3 y 9 de agosto, respectivamente, documentos que, a diferencia de los informes de gestión o las rendiciones de cuentas realizadas por instituciones públicas, se centran en revisar el comportamiento de indicadores de impacto y resultados.