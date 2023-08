Gobernador de Sucre advierte a Minsalud que liquidaría los 4 hospitales fusionados

Sincelejo

El enfrentamiento del Gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, y el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el manejo de cuatro hospitales fusionados de Sucre, presenta un nuevo episodio este miércoles 16 de agosto.

Ante la auditoria que adelanta la Supersalud en los cuatro hospitales fusionados; San Marcos, Corozal, Betulia y Sincelejo, por petición del ministro Jaramillo, el gobernador Espinosa arremetió contra el Ministerio de Salud.

En un audio, enviado por la oficina de prensa de la Gobernación de Sucre, el mandatario departamental asegura que la fusión de los cuatro hospitales fue una idea del Ministerio y no de la Gobernación, puntualizando que él se opuso a tal figura.

“Aquí el Ministerio está siendo víctima de su propio invento, ellos nos metieron a nosotros (sic) aquí un embeleco con el tema de la fusión. Yo no estuve de acuerdo, yo quería liquidar (los hospitales) y crear una empresa nueva pública”, sostuvo el gobernador Espinosa.

Reiteró que la iniciativa fue del Ministerio bajo la promesa de aportar unos dineros que no han entregado.

“Y ahora están es molestado, molestando y molestando e inventan cosas con la Superintendencia (de salud) que está hoy por aquí visitando y revisando las cosas.

En el audio el gobernador no dijo cuáles eran las “cosas” que supuestamente inventan el ministerio o la Supersalud.

“Les voy a hacer la siguiente advertencia a todas y a todos: si el ministerio(de Salud) no me ayuda a sacar adelante la fusión, que es un invento de ellos, liquidaremos los hospitales y haremos una nueva empresa como lo teníamos previsto anteriormente”, advirtió Espinosa.

Y agregó “Mi intención es hacer tres cosas antes que termine mi Gobierno y las voy a hacer de una forma o de otra, pagar a los empleados que se les ha destruido la familia o s e les han ido los días sin que les paguen, incluso algunos que s e han muerto sin que les paguen. Dos; formalizarles a los empleados de tal manera que no tengan contrato cada tres meses ni que sea por intermediarios laborales y tres; mejorar la infraestructura”.

También aseguró que su intención es que mejoren los servicios a los usuarios de tal manera que haya más especialistas cerca a la gente.

Espinosa dijo que para poder llevar a cabo esos proyectos es necesario sanear la deuda de los hospitales.

“Así que no queremos cuentos ni recomendaciones ni queremos tampoco que nos vengan a inventar proyectos necesitamos es que nos cumplan y nos manden el dinero, que dijeron que nos iban a dar para sanear los hospitales o si no que no molesten y que se aparten y nos dejen liquidar los hospitales para poder crear el nuevo Hospital Universitario de Sucre que arranque cero kilómetros (…) como era nuestra promesa de campaña”, se escucha al gobernador Espinosa en el audio.

El mandatario finaliza pidiéndole, al parecer, a quienes son sus contradictores o son escépticos con respecto a su política sobre los hospitales fusionados, que no se dejen usar con propósitos electorales.

“Los están utilizando para hacer campaña política”, aseveró el mandatario pero sin especificar quien o quienes estarían detrás de los fines políticos que señala.

La reacción del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa , se conoce a un día de que la Supersalud iniciara una auditoria en el hospital Universitario de Sincelejo , que se extenderá a los hospitales de Corozal, Betulia y san Marcos, con el propósito, según la Supersalud, de verificar posibles irregularidades e incumplimiento con trabajadores luego de la fusión.