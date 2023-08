Galán: Se debe fortalecer inteligencia en Policía y atacar grupos criminales en Bogotá

Este miércoles 16 de agosto en 10 AM Hoy por Hoy los candidatos a la Alcaldía de Bogotá se destapan sobre sus propuestas y cuentan lo que planean hacer en caso de ganar las elecciones.

Uno de los candidatos que reveló en Caracol Radio detalles sobre lo que sería su mandato Distrital, en caso de triunfar en las elecciones, fue el candidato Carlos Fernando Galán.

En relación con la seguridad de Bogotá, Galán aclaró que es importante fortalecer la inteligencia y las estrategias de la Policía y enfocar los esfuerzos en atacar a los grupos criminales de la ciudad.

Bandas delincuenciales:

El candidato comenzó indicando que en la ciudad se observa una alta presencia de inseguridad. Así la describió: “Este miércoles 16 de agosto vimos una noticia en Caracol de una guerra declarada entre organizaciones criminales en Bogotá y eso muestra que estamos perdiendo el territorio. La inseguridad está conectada. Ese ladrón que se roba un celular, los que se roban los vehículos, tienen una conexión con unos mercados ilegales que operan en la ciudad. Son mercados ilegales de celulares, de autopartes, de extorsión, de droga. Hay mucha droga en los parques, y alrededor de los colegios.”

Ante esto, indicó que considera que es necesario entender las dinámicas detrás de la inseguridad. “Creo que hay que entender cuál es el problema para poder enfrentarlo de manera efectiva. Esto pasa por enfocarse en atacar a un actor de la cadena delincuencial. Hay que atacar la organización completa, desarticularla de verdad, porque sino la mayoría terminan libres. El 85 % de los capturados terminan libres muy pronto.”

Drogas:

El aspirante a la Alcaldía de la capital mencionó que evidentemente el consumo de narcóticos tiene que estar basado en una política de salud pública. “El tema del consumo de drogas tiene que ser enfocado en la salud pública, sin lugar a dudas. Yo creo que la discusión del cambio de la política de drogas es no solo local, ni nacional, sino internacional. Tenemos que dar ese debate. Eso no implica que no tengamos y que sea una obligación enfrentar las bandas delincuenciales que operan en Bogotá y que controlan el tráfico de drogas”.

Del mismo modo, comentó que la atención para las personas que tienen adicción a las drogas debe ser garantizada. “A aquellas personas que tienen un problema de consumo de drogas tenemos que garantizarles una oferta de atención en salud, que les permita enfrentar el problema que tienen. La atención y el tratamiento por una persona que tiene un problema de consumo drogas es muy caro y usualmente es el estrato alto el que puede acceder a el”.

“El aparato de distribución y de tráfico de drogas no solo se enfrenta detrás del jíbaro, sino de la organización criminal que trae la droga a Bogotá; que la distribuye; que captura esas rentas; y que después esa plata inclusive termina moviéndose a nivel internacional”, agregó.

Lo que se debe hacer en términos de seguridad:

Galán mencionó que es importante concentrarse en las bandas criminales. “El enfoque tiene que ser no solo en un actor, sino en toda la cadena delincuencial. Eso es fortalecer el aparato investigativo; fortalecer la inteligencia de la Policía y la Fiscalía”.

Además, indicó que se deben revisar los gastos para poder invertir en estrategias que complementen la seguridad. “Bogotá gastó el último año 514,000 millones de pesos en la Secretaría de Seguridad en muchas cosas, en motos, vehículos, equipos de comunicación. Tenemos que distribuir parte de esos recursos en convenios con otros actores que juegan un papel importante en la problemática para enfrentar la inseguridad. Por ejemplo, en el transporte público implementar mejores cámaras de seguridad que no solo graben, sino que alerten”