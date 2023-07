Carlos Fernando Galán confirma su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

Colombia

El exsenador y exconcejal, Carlos Fernando Galán, entró oficialmente en la carrera por la alcaldía de Bogotá. Confirmó este lunes (17 de julio) que será candidato en las elecciones regionales del mes de octubre y que lo hará por el Nuevo Liberalismo.

“Soy Carlos Fernando Galán y quiero anunciarles que he tomado la decisión de aspirar a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta es la ciudad donde nací, donde nacieron mis hijos, a la que le he dedicado mi vida profesional, es mi proyecto de vida, es la ciudad que conozco, que entiendo, que he recorrido en más de 16 años de trabajo”, aseguró Galán.

Indicó que “en este momento la ciudad está en una crisis profunda, se siente la desesperanza, se siente la falta de credibilidad, de confianza entre todos, no hay optimismo en ninguna parte, la ciudad se siente abandonada, requiere de un liderazgo que la conozca, que la entienda, un liderazgo que sepa desde el principio qué tiene qué hacer. El proyecto que le vamos a presentar a Bogotá no es un proyecto construido en los últimos 3 o 4 meses, es un proyecto que tiene en cuenta un trabajo de más de 16 años, de conocer y de recorrer con expertos la problemática que tiene nuestra ciudad y lo vamos a enfocar en tema de seguridad, que la ciudadanía está pidiendo a gritos, el tema de movilidad que requiere medidas de corto, mediano y largo plazo, y en temas sociales”.

Carlos Fernando Galán, que completa su tercera aspiración a la alcaldía de Bogotá, anunció su decisión a pocos días de que culmine el periodo de inscripción de candidatos, que vence el próximo 29 de julio.